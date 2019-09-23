Понедельник, 23 сентября 2019

На встрече со студентами ВШЭ

Вы должны понять одну вещь: вы можете осуждать по-товарищески и исходя из корпоративной солидарности. Это ваш друг (фигурант “московского дела” Егор Жуков. – Ред.), и вы его защищаете, вы его намерены защищать дальше. И вы вполне можете писать в социальных сетях, доказывать, что нет здесь никакого экстремизма, нет здесь никакого терроризма, обращать внимание… Я, поскольку работаю на это государство, я не могу обвинять или ставить под вопрос действия государства. Я должен или написать заявление об отставке и сказать: “Я не согласен”, или я должен работать и делать все, что в моих силах, чтобы виновные всегда получили свое наказание, невиновные всегда вышли из тюрьмы и никогда не были осуждены. Вот поэтому я и нужен.

…Там вот был какой-то парень (Сергей Абаничев. – Ред.), который подбросил стаканчик. Но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Понимаете? Без суда, без следствия – и полицейский получил бы за это награду! Неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии – не важно. Нельзя – это закон. У нас, может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и Канаде застрелят к чертовой матери. За стаканчик, за газету брошенную… Тем более на несанкционированной акции. Такая жизнь. Закон надо знать.

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