Понедельник, 23 сентября 2019

Прокуратура просит Мосгорсуд отменить приговор фигуранту дела “Нового величия” Павлу Ребровскому, осужденному к двум с половиной годам общего режима, из-за несоблюдения им условий досудебного соглашения о сотрудничестве с ведомством, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ивана Сустина.

По словам юриста, прокурор внес представление об отмене приговора в связи с тем, что Ребровский не подтвердил показания, данные им на следствии, на суде по основному делу организации. Рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор политзеку состоится в Мосгорсуде 8 октября в 14:00.

Максим Пашков, адвокат другой фигурантки, Марии Дубовик, сообщил “Медизазоне”, что “весьма вероятно” рассмотрение дела Ребровского в одной группе с другими фигурантами после отмены приговора. В таком случае основное дело “Нового величия” будет слушаться в суде сначала.

18 июля Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на приговор Ребровскому и направил материалы его дела в прокуратуру Западного округа Москвы для проведения проверки на предмет соблюдения им досудебного соглашения.

За десять дней до этого на процессе по основному делу “Нового величия” Ребровский отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под давлением силовиков. Политзек подтвердил, что фактическим основателем организации был человек, на тот момент известный защите как Руслан Данилов (как позже выяснили “Грани”, под этим псевдонимом скрывался гражданин Молдавии, программист Раду (Родион) Зелинский) – защита считает его агентом ФСБ или ЦПЭ. По словам Ребровского, следователь обещал ему условный срок, но прокурор в суде затребовал четыре года колонии. После вопроса прокурора, какие он давал показания на следствии и читал ли их, политзек заявил: “Все эти показания были даны под давлением, под угрозой 205-й статьи (“террористическая” статья УК. – Ред.). Было так: либо ты сейчас подписываешь, либо я тебе даю 205-ю статью”.

Приговор Ребровскому судья Люблинского райсуда Елена Булучевская вынесла 29 апреля, объявив его виновным по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества и участие в таком сообществе).

Помимо Ребровского еще один фигурант – Рустам Рустамов – заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с прокуратурой. 5 марта судья Сергиево-Посадского горсуда Подмосковья Сергей Мухортов приговорил Рустамова к полутора годам условно. Он был осужден в особом порядке по части 5 статьи 33 – части 2 статьи 282.1 УК (пособничество участию в деятельности экстремистского сообщества).

По основному делу организации проходят восемь человек – Анна Павликова, Дубовик, Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков (основной фигурант). Павликова, Дубовик, Рощин и Гаврилов находятся под домашним арестом; Костыленков, Крюков, Полетаев и Карамзин – в СИЗО. Все фигуранты дела были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Следствие по основному делу СКР завершил в конце января нынешнего года. Каждому из восьми обвиняемых в основной группе инкриминированы сразу две части статьи 282.1 УК – 1 и 2, предусматривающие соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.

Дело “Нового величия” сфабриковано в результате масштабной провокации силовиков. Свидетелями обвинения, кроме Зелинского, выступают внедренный в “Новое величие” старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов. Все трое были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

В январе на дополнительном допросе Зелинский пожаловался следователю на травлю в интернете, которую якобы развернули “радикально настроенные группы населения” и правозащитники. Как заявил свидетель, его называют агентурным сотрудником ФСБ. Данилов упомянул, что видел в соцсетях призывы сообщить правозащитникам его точные анкетные данные, место жительства и работы за 500-1000 долларов. В связи с этим он попросил оставить его засекреченным свидетелем.

“Сотрудником ФСБ и агентом данного ведомства не являюсь и никогда не являлся; принимая участие в “Новом величии” и заявив о деятельности участников данной организации в правоохранительные органы, я действовал как истинный патриот своей страны”, – заявил свидетель.

В августе прошлого года выяснилось, что к разработке объединения Расторгуев привлек Испанцева.

Тогда же стало известно и еще об одном доносчике в “Новом величии” – осведомительнице ЦПЭ Ольге Пшеничниковой. По словам самой Пшеничниковой, она ушла из объединения из-за конфликта и была заменена Д. Процессуального статуса в деле у доносчицы нет, хотя в материалах упоминается некая “девушка Ольга”.

Как говорится в обвинительном заключении, фигуранты дела не позднее 6 ноября 2017 года, “будучи лицами без определенного рода занятий, источников дохода и устойчивых социальных связей”, последователями лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева, противниками Владимира Путина и всех российских силовиков, создали экстремистскую организацию. В документе упоминаются встречи группы в кафе “с целью сплочения коллектива”, аренда офиса, выезды в Подмосковье на тренировки с карабинами и “коктейлями Молотова”, покупка принтера для “обеспечения и продолжения деятельности экстремистского сообщества”.

Крюков с 11 сентября по 12 октября 2018 года держал в СИЗО голодовку протеста – сначала полную, а с 18 сентября частичную.