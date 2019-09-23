Понедельник, 23 сентября 2019

Верховный суд Испании поддержал решение правительства о перезахоронении останков диктатора Франсиско Франко, сообщает El Pais.

Судьи единогласно отклонили жалобу семьи Франко. Родственники диктатора настаивали на том, что останки Франко в случае их перезахоронения из Долины павших – мемориального комплекса, возведенного в годы правления Франко в память о его сторонниках, погибших в гражданской войне 1936-1939 годов, – должны быть погребены в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде, где дочь Франко купила могилу.

По решению суда останки Франко должны захоронить на кладбище Эль-Пардо возле Мадрида.

Семья Франко уже заявляла о намерении обжаловать решение Верховного суда в Конституционном суде, если ВС поддержит правительство.

Изначально правительство Испании планировало перезахоронить останки Франко 10 июня. Но Верховный суд по просьбе родственников диктатора приостановил процесс.

О намерении перезахоронить останки Франко в конце июня 2018 года объявил новый испанский премьер, лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес. Парламент сформировал социалистическое правительство, после того как 1 июня депутаты вынесли вотум недоверия главе старого кабинета министров, лидеру правоцентристской Народной партии Мариано Рахою – его партия оказалась замешана в коррупционном скандале.

Кабинет министров одобрил указ о перезахоронении останков Франко в августе 2018 года. Затем его поддержал парламент.

Генерал Франко начал восхождение к власти в 1936 году, возглавив попытку военного переворота. Выступление военных сначала было подавлено, но затем началась гражданская война между националистами – сторонниками Франко и правительством Народного фронта, которое поддерживал СССР. Война продолжалась до 1939 года и закончилась победой националистов.

Франко поддерживал Гитлера, однако Испания не стала вступать во Вторую мировую войну, ограничившись лишь отправкой добровольцев на Восточный фронт. После войны в Испании нашли убежище некоторые нацистские преступники. В годы правления Франко были репрессированы и погибли десятки тысяч людей. Диктатор умер в 1975 году, после чего в Испании было восстановлено конституционное правление и началась демократизация.