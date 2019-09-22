Воскресенье, 22 сентября 2019

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало России три недели для объяснения признаков фальсификации, выявленных WADA в подробных данных о допинг-тестах российских спортсменов, полученных агентством в начале года в российской антидопинговой лаборатории в Москве. Об этом заявил Майкл Аск, директор Anti Doping Denmark и председатель Института национальных антидопинговых агентств (iNADO), объединяющего 67 национальных антидопинговых организаций, сообщает датское издание Sport Press.

По словам Аска, он был проинформирован о решении WADA инициировать процесс, в рамках которого российская стороны должна дать объяснения, в прошлую пятницу.

Спортивный чиновник отметил, что если WADA докажет фальсификацию представленных РУСАДА данных и российская сторона не даст удовлетворительных объяснений, это будет иметь “серьезные последствия” для России. По мнению Аска, WADA “должно снова исключить РУСАДА”. “И, возможно, следует также наказать страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство”, – сказал он. Аск указал, что ответственность за использование допинга несут российская политическая система и Международный олимпийский комитет, который, по его словам, выступал против “коллективного наказания России”.

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов на допинг в 2012-2015 годах. Ее объем составляет около 24 терабайт. Позже российская сторона передала WADA более 2 тысяч допинг-проб, взятых у спортсменов в тот же период.

21 сентября The Telegraph сообщила, что Россию могут отстранить от участия в летней Олимпиаде в Токио 2020 года из-за манипуляции данным московской антидопинговой лаборатории. По данным источников газеты, в WADA считают, что этими данными манипулировали в течение последних 18 месяцев, пытаясь скрыть систематическое употребление допинга российскими спортсменами.

В понедельник в Токио пройдет заседание исполкома WADA, на котором будут обсуждаться различные аспекты борьбы с допингом.