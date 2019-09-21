Суббота, 21 сентября 2019

В Петербурге политактивисты Андрей Жексимбаев, Григорий Кудрявцев и Павел Иванкин задержаны по уголовному делу об акции с развешиванием фотографий руководителей государства на могилах. Как сообщает правозащитник Динар Идрисов, дело возбуждено в пятницу по пункту “а” части 2 статьи 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой по предварительному сговору; до 5 лет лишения свободы).

Дома у всех троих активистов в субботу утром прошли обыски; в тот же день силовики обыскали квартиры родителей Кудрявцева. Активиста “АгитРоссии” Иванкина допросили в качестве подозреваемого и доставили в ИВС. На допросе он сказал, что не имеет отношения к акции.

Его коллегу по движению “АгитРоссия” Кудрявцева вместе с участником “Бессрочного протеста” Жексимбаевым до поздней ночи удерживали в следственном управлении УМВД по Василеостровскому району. Жексимбаева допросили в статусе свидетеля. Вечером в субботу у здания собралась группа поддержки. К Кудрявцеву не пустили адвоката, полицейские отказывались принять передачи с водой и едой. “УМВД выглядело осажденной крепостью, дежурный даже не скрывал, что рассматривает визит десятка активистов, правозащитников и адвокатов как попытку силового захвата здания УМВД”, – пишет Идрисов.

Акция “Чего на самом деле хочет народ” была проведена неизвестными на Смоленском лютеранском кладбище 19 сентября. На надгробиях появились портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Петербурга Александра Беглова, парламентариев Виталия Милонова и Елены Мизулиной, бизнесмена Евгения Пригожина, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Владимира Соловьева, а также рэпера Тимати. “АгитРоссия” разместила фото в своем телеграм-канале, подчеркивая, что не имеет отношения к акции. В субботу “АгитРоссия” заявила, что речь идет о провокации.

В апреле Жексимбаев был арестован на девять суток по части 2 статьи 20.2 КоАП за установку надгробия Путину напротив Исаакиевского собора. Активиста признали виновным в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления. Жексимбаев утверждал, что он не имеет отношения к этой акции.

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