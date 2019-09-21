Суббота, 21 сентября 2019

В воскресенье в рамках единого дня экологического протеста более чем в 30 российских городах прошли митинги против строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области. В этом регионе одновременно состоялось 13 протестных акций, самые крупные из них – в областном центре и Северодвинске.

В Северодвинске на митинге с участием около 600 человек звучали требования судить руководство страны военным трибуналом за августовский взрыв на полигоне в 30 километрах от города.

В Архангельске на митинг вышли около 2 тысяч человек. Это первая массовая антимусорная акция после летнего перерыва. Собравшиеся требовали остановить строительство свалки у станции Шиес, отправить в отставку региональное руководство, прекратить репрессии против экоактивистов.

После митинга полицейские задержали его организаторов Елену Фокину, Елизавету Хатанзейскую и Юлию Чапулину. На них составили протоколы по статье 20.2 (нарушение правил проведения акции) за протестное шествие 7 апреля. Как передает “МБХ-Медиа”, Октябрьский райсуд Архангельска в тот же день оштрафовал Хатанзейскую и Чапурину на 10 тысяч рублей. В отделе полиции с задержанными активистками обращались грубо, майор Огорелков называл их “девками”, рассказала Хатанзейская.

В Москве экомитинг прошел в субботу в парке Сокольники.

Всероссийский день экологического протеста был приурочен к прошедшей в пятницу “Всемирной климатической забастовке”.