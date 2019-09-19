Четверг, 19 сентября 2019

Судья Ленинского райсуда Саратова Дмитрий Ларин в четверг назначил реальные сроки фигурантам местного дела свидетелей Иеговы. Как сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”, 43-летний Константин Баженов и 35-летний Алексей Буденчук получили 3 с половиной года колонии, 33-летний Феликс Махаммадиев – 3 года колонии, 41-летний Роман Гридасов, 50-летний Геннадий Герман и 44-летний Алексей Мирецкий – по 2 года колонии.

Подсудимых, до приговора находившихся на свободе, взяли под стражу в зале суда. Поскольку Баженов, Буденчук и Махаммадиев уже провели под стражей по 343 дня, по закону о льготном зачете срока содержания в СИЗО первым двум политзекам осталось провести в неволе примерно по 2 года полтора месяца, а Махаммадиеву – год и 7 с половиной месяцев.

Подсудимые объявлены виновными по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Сроки, назначенные им, существенно меньше минимального, предусмотренного этой нормой – он составляет 6 лет колонии.

В качестве дополнительного наказания всем осужденным назначено ограничение свободы сроком на год после освобождения. Кроме того, в течение пяти лет после освобождения им будет запрещено занимать руководящие должности в общественных организациях.

В последнем слове подсудимые цитировали Библию. Они заявили, что не держат зла на преследователей.

В судебных прениях, которые состоялись 18 сентября, прокурор просил приговорить Баженова, Махаммадиева и Буденчука к 7 годам колонии каждого, а Мирецкому, Гридасову и Герману дать по 6 лет колонии.

Согласно фабуле дела, Баженов совместно с другими обвиняемыми проводил богослужения.

Первые слушания по существу саратовского дела иеговистов состоялись 10 июля. На процессе судьей Лариным по ходатайству защиты были осмотрены книга “Ежегодник Свидетелей Иеговы за 2008 год” и фильм “Мужество перед лицом нацизма”. Адвокаты рассказали в суде о преследованиях иеговистов в нацистской Германии и СССР. На процессе также выступил религиовед, доктор философских наук Сергей Иваненко, рассказавший, что свидетели Иеговы – признанная во всем мире христианская конфессия.

Фигуранты дела были задержаны 12 июня 2018 года после семи обысков, прошедших в Саратове и его ближнем пригороде – селе Широкое Татищевского района. Во время обысков двум верующим были подброшены запрещенные материалы. Следствие по делу вел следственный отдел саратовского УФСБ. 14 июня судья Фрунзенского райсуда Саратова Светлана Гоголева отправила Баженова, Буденчука и Махаммадиева в СИЗО. С Гридасова, Мирецкого и Германа были взяты подписки о невыезде. 20 мая 2019 года судья Фрунзенского райсуда Саратова Игорь Дюжаков освободил из-под стражи Баженова, Буденчука и Махаммадиева, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

Мирецкий – кандидат экономических наук, бывший сотрудник банка, уволенный оттуда под давлением ФСБ; после возбуждения дела устроился работать на небольшое производственное предприятие. Гридасов занимается строительными и отделочными работами. Герман – художник. Махаммадиев – бывший парикмахер, ранее работал арт-директором салона красоты. Буденчук работал в сфере ландшафтного дизайна, ремонта автомобилей и квартир. Баженов – каменщик-печник.