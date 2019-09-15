Воскресенье, 15 сентября 2019

Павел Устинов. Фото с личной ВК-страницы

Судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского, приговорил к 3 годам 6 месяцам общего режима 23-летнего актера Павла Устинова, обвинявшегося в применении опасного для здоровья насилия (часть 2 статьи 318 УК) к омоновцу Александру Лягину на акции 3 августа. Об этом сообщает “Медиазона”.

Как сообщается в телеграм-канале “Арестанты 212″, слушатели после приговора стали скандировать “Позор”. Затем группа поддержки политзека собралась у здания суда. В их числе – освобожденный от уголовной ответственности фигурант “московского дела” Валерий Костенок. Активистка провела у суда одиночный пикет в поддержку фигурантов “московского дела”.

Пикет у Тверского райсуда. Фото: “МБХ-медиа”

Защита Устинова намерена обжаловать приговор с привлечением независимой экспертизы.

Прокурор в судебных прениях попросила назначить посудимому шесть лет колонии.

Согласно приговору, когда Лягин на акции 3 августа стал задерживать Устинова, тот “оказал Лягину активное сопротивление, положив свою руку и оказав тянущее воздействие”, в результате чего “потерпевшему” был причинен вывих головки левой плечевой кости.

Подсудимый не признал вину. По его словам, он не участвовал в акции, на Тверской собирался встретиться с другом. “Меня сразу начали толкать, я отшатнулся, мне удалось спастись от удара головой, от которого я мог получить травму, несовсместимую с жизнью, – рассказал Устинов в суде. – У меня в руках были телефон и наушник. Умысла у меня применять силу или противодействовать у меня не было. Я пытался сохранить равновесие, поднять руки и сказать спокойно: “Я в митинге не участвую”. Меня избили, положили на землю и увели в автозак, причем Александр (Лягин. – Ред.) самостоятельно. Я не представляю, как можно, если рука отвисла, спокойно человека поднять, заломать, увести”.

“Потерпевший” Лягин заявил в суде, что Устинов “выкрикивал лозунги оскорбительные в сторону власти”. На просьбу процитировать эти лозунги Лягин ответил: “Есть такие лозунги, которые я здесь не рискну произнести. Там “Путин вор”, “позор”, там что угодно”.

Обстоятельства получения травмы Лягин описал так: “Он пытался высвободиться из захвата, и я почувствовал, что в плече что-то не то, в плече щелкнуло, когда он движение совершил”. Эту версию подтвердили двое свидетелей обвинения – сослуживцы Лягина Михаил Карюгин и Анатолий Симченко. После акции Лягин провел три недели в госпитале Росгвардии.

Судья Криворучко отказался приобщить видеозапись событий. Адвокат Дмитрий Чешков заявил ему отвод, ходатайство было отклонено.

Видеозапись задержания Устинова была продемонстрирована в судебном заседании. По словам адвоката, она изобличает ложь Лягина и свидетелей обвинения. На записи видно, что Устинов перед задержанием ничего не предпринимал, его повалили и стали избивать дубинкой. Видно также, что Лягин поднимает Устинова с земли – по версии обвинения, к этому моменту у бойца было вывихнуто плечо.

Свидетелями защиты выступили гражданский активист Олег Козловский и журналист “Дождя” Василий Полонский – оба вели видеозапись событий. Они подтвердили, что Устинов стоял молча и потерял равновесие, когда на него накинулись росгвардейцы.

В суде выступили также мать и девушка Устинова. Обе рассказали, что подсудимый не интересуется политикой и не участвует в протестных акциях.

Поручителем за Устинова выступил актер и руководитель театральной школы Константин Райкин. Он приезжал в суд, но не дождался начала заседания. 12 сентября Райкин опубликовал видеообращение в поддержку политзека.

Суд также приобщил к делу характеристику из войсковой части Росгвардии, где Устинов проходил службу. В ней говорится, что он принимал участие в охране общественного порядка, в том числе во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу.

В начале сентября были вынесены первые приговоры фигурантам “московского дела”. Данила Беглец и Иван Подкопаев осуждены в особом порядке по 318-й статье к 2 и 3 годам соответственно, не признавшие вину Кирилл Жуков и Евгений Коваленко получили 3 и 3 с половиной года. Дела четверых фигурантов, которым вменялись “массовые беспорядки”, прекращены. Константин Котов осужден к четырем годам по “дадинской” статье о неоднократных нарушениях на митингах.