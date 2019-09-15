Воскресенье, 15 сентября 2019

В Таганроге ФСБ пресекла деятельность “экстремистского сообщества “Союз народов солнца и народов полумесяца”, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области. Против бывшего регионального координатора Левого фронта Сергея Шурыгина, объявленного организатором сообщества, открыто два уголовных дела.

По утверждению ФСБ, “Союз Всемирного Освободительного Движения народное братство “АллатРа” (“Союз народов солнца и народов полумесяца”) создан “на идеологии зарубежного религиозного объединения “Международное общественное движение “АллатРа”. Как утверждается, основная цель сообщества – “борьба с евреями и представителями ортодоксальных иудейских религиозных объединений, в том числе силовым путем, для чего на базе движения создана боевая группа”.

Издание Baza опубликовало коллаж из фотографии Шурыгина и двух фото с обыска – на них видны флаги Левого фронта, ножи, топоры, биты, пистолеты. Как сообщает “Блокнот”, обыск проводился на “конспиративной квартире”.

Как сообщают в ростовском УФСБ, Шурыгину вменены часть 1 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества; от 6 до 10 лет) и часть 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия; до 4 лет). По совокупности “преступлений” ему грозит до 14 лет колонии. Остальным подозреваемым, объявленным участниками сообщества, инкриминируется часть 2 статьи 282.1 кодекса (участие в нем; от 2 до 6 лет).

Сколько всего человек задержано и схвачен ли сам Шурыгин, не уточняется. ВК-страницей активиста последний раз пользовались в понедельник в 7:06 утра.

В ВК-группе “Союза народов солнца и народов полумесяца” целью организации названа “борьба против агрессивной политики мирового сионизма и ультрарадикальной секты “Хабад”. В сообществе, насчитывающем 77 участников, размещено много антиизраильских публикаций. В разделе “Контакты” содержится ссылка на ВК-страницу Шурыгина.

В ФСБ заявляют, что 47-летний Шурыгин – бывший полицейский. Между тем в пресс-службе ростовского главка МВД ТАСС сообщили, что он “на службе в органах внутренних дел в Ростовской области не состоял”.

“АллатРа” – международное оккультное движение, созданное киевским врачом-вертебрологом Игорем Даниловым. Сторонники движения считают его реинкарнацией святого Агапита Печерского.