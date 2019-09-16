Понедельник, 16 сентября 2019

Актеры театра “Практика” на финальном поклоне спектакля “Кеды” выступили в поддержку Павла Устинова. Кадр видео

Российские актеры выражают солидарность с 23-летним коллегой Павлом Устиновым, осужденным к трем с половиной годам общего режима по обвинению в нападении на омоновца на акции 3 августа. “Мы можем и, наверное, должны выйти с одиночными пикетами к администрации президента и, возможно, снять себя и выложить в социальных сетях. А также мы можем каждый у себя в социальных сетях сделать видеообращения о несправедливости приговора”, – написал актер Александр Паль (он сам был задержан на протестной акции 3 августа).

К кампании в соцсетях присоединились актеры и режиссеры, в том числе бывший педагог Устинова Константин Райкин и труппа его театра “Сатирикон”, Ирина Горбачева, Анна Чиповская, Юлия Пересильд, Максим Галкин, Евгений Стычкин, Никита Ефремов, Александр Молочников, Александр Петров, Елизавета Боярская, Равшана Куркова, Никита Кукушкин, Максим Виторган, Марина Александрова, Сергей Лазарев, Павел Табаков, Ирина Старшенбаум, Екатерина Вилкова, Григорий Добрыгин, Светлана Устинова, Иван Твердовский, Павел Попов, Таисия Вилкова, Валерий Смекалов, а также тележурналист Вадим Такменев, телепродюсер Тина Канделаки и певец Сергей Лазарев.

Некоторые участники кампании опубликовали в соцсетях лозунг “Я/Мы Павел Устинов”, сравнивая дело Устинова с преследованием журналиста “Медузы” Ивана Голунова.

Как сообщает “Коммерсант”, в понедельник четыре московских театра – МХТ им. А. П. Чехова, Театральный центр “На Страстном”, Другой театр и “Сатирикон” – завершили свои спектакли выступлениями в поддержкку Устинова.

Между тем кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил в интервью “Коммерсант FM” по поводу дела Устинова, что в Кремле не считают возможным “комментировать решения суда и действия того или иного судьи”. “Решение суда есть, оно вынесено, вердикт есть. У того, в отношении кого вынесено это решение, существует предусмотренное законом право обжалования, апелляции. Оно может быть задействовано. Чего-то другого я сказать не могу и не буду говорить”, – подчеркнул чиновник. По словам Пескова, Владимиир Путин “не может ни реагировать, ни влиять на решение суда”.

Приговор Устинову накануне вынес фигурант списка Магнитского, судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко. Прокурор в судебных прениях просила назначить посудимому шесть лет колонии.Согласно приговору, когда омоновец Лягин на акции 3 августа стал задерживать Устинова, тот “оказал Лягину активное сопротивление, положив свою руку и оказав тянущее воздействие”, в результате чего “потерпевшему” был причинен вывих головки левой плечевой кости. Криворучко отказался приобщить видеозапись событий. В действительности Устинов не участвовал в акции и стоял с телефоном, когда на него налетели силовики и стали избивать – это подтверждается видеозаписью его задержания, которую продемонстрировали в суде. На записи видно, что Лягин поднимает Устинова с земли – по версии обвинения, к этому моменту у бойца было вывихнуто плечо.