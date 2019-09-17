Вторник, 17 сентября 2019

Лидеры России и Белоруссии могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря, сообщил РИА “Новости” посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках союзного государства Владимир Семашко.

“До первого ноября этого года должны быть разработаны “дорожные карты”, их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие (союзного государства. – Ред.), накануне, я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу и, соответственно, кто-то по их поручениям подпишет “дорожные карты”. А дальше целая система работы”, – сказал дипломат в кулуарах форума “Технопром-2019″.

В приветственном слове на форуме Семашко подтвердил, что 6 сентября премьер-министры двух стран парафировали программу реализации союзного договора.

16 сентября “Коммерсант” сообщил, что программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем двух стран: в частности, речь идет о едином Налоговом кодексе, унификации Гражданских кодексов, создании единого регулятора энергетического рынка и объединении таможенной политики, единых принципах банковского и финансового надзора, но с двумя центробанками.