Четверг, 19 сентября 2019

Прокурор в судебных прениях в Ленинском райсуде Саратова запросил реальные сроки для фигурантов местного дела иеговистов. Как сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”, для 43-летнего Константина Баженова, 33-летнего Феликса Махаммадиева и 35-летнего Алексея Буденчука запрошено по 7 лет колонии, для 44-летнего Алексея Мирецкого, 41-летнего Романа Гридасова и 50-летнего Геннадия Германа – по 6 лет колонии.

Кроме того, прокурор запросил в качестве дополнительного наказания назначить каждому из подсудимых по году ограничения свободы после освобождения с запретом занимать должности в общественных организациях.

Всем шестерым верующим инкриминирована часть 1 статьи 282.2 УК (организация экстремистского сообщества), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии. По версии обвинения, Баженов совместно с другими обвиняемыми проводил богослужения.

Первые слушания по существу саратовского дела иеговистов состоялись 10 июля. Дело рассматривает судья Дмитрий Ларин. Им по ходатайству защиты были осмотрены книга “Ежегодник Свидетелей Иеговы за 2008 год” и фильм “Мужество перед лицом нацизма”. Адвокаты рассказали в суде о преследованиях иеговистов в нацистской Германии и СССР. На процессе также выступил религиовед, доктор философских наук Сергей Иваненко, рассказавший, что свидетели Иеговы – признанная во всем мире христианская конфессия.

Фигуранты дела были задержаны 12 июня 2018 года после семи обысков, прошедших в Саратове и его ближнем пригороде – селе Широкое Татищевского района. Во время обысков двум верующим были подброшены запрещенные материалы. Следствие по делу вел следственный отдел саратовского УФСБ. 14 июня судья Фрунзенского райсуда Саратова Светлана Гоголева отправила Баженова, Буденчука и Махаммадиева в СИЗО. С Гридасова, Мирецкого и Германа были взяты подписки о невыезде. 20 мая 2019 года судья Фрунзенского райсуда Саратова Игорь Дюжаков освободил из-под стражи Баженова, Буденчука и Махаммадиева, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

Мирецкий – кандидат экономических наук, бывший сотрудник банка, уволенный оттуда под давлением ФСБ; после возбуждения дела устроился работать на небольшое производственное предприятие. Гридасов занимается строительными и отделочными работами. Герман – художник. Махаммадиев – бывший парикмахер, ранее работал арт-директором салона красоты. Буденчук работал в сфере ландшафтного дизайна, ремонта автомобилей и квартир. Баженов – каменщик-печник.