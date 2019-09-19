Четверг, 19 сентября 2019

Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву “изгонять Владимира Путина”, утром 20 сентября был доставлен в Якутск, сообщает “Сибирь. Реалии” со ссылкой на пресс-службу якутского правительства.

Как сообщается на сайте Минздрава Якутии, Габышев помещен в Якутский психоневрологический диспансер для проведения неких “экспертных мероприятий”. “Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни. Как медицинской службе, нам важен сам пациент и его состояние. В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы”, – заявили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях опубликовано видеообращение Габышева. Он заявил, что в Иркутске с ним обращались “корректно, нормально, в рамках законности”, в Якутске к нему тоже было “отношение прекрасное”. По словам шамана, ему провели медицинское обследование, с ним провел опрос следователь. Шаман заявил, что “доволен” отношением властей. Он сказал, что “поедет домой”, а в будущем будет “общаться с властями на законной основе”. Габышев призвал сторонников на время следствия и суда “отдохнуть” и “успокоиться”. “Пусть будет мир и покой на время этих действий”, – сказал он.

Позже адвокат “Правозащиты Открытки” Борис Андреев, встретившийся с Габышевым, сообщил, что это видеообращение Габышев записал под давлением силовиков, обещавших отпустить его под подписку о невыезде. Видео записывалось в психдиспансере в присутствии двух сотрудников ФСБ.

Как сообщил координатор “Правозащиты Открытки” Алексей Пряшишников, против шамана возбуждено дело о публичных призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК). Ему грозит до 4 лет колонии. Следователь взял с Габышева подписку о невыезде. “Его уговорили на добровольное соглашение о стационарном обследовании. Мы будем это обжаловать. На тот момент с ним был адвокат по назначению, сейчас работает наш адвокат”, – уточнил Прянишников.

Как следует из опубликованного “Правозащитой Открытки” постановления об избрании Габышеву меры пресечения в виде подписки о невыезде, согласно фабуле дела, Габышев в период с 6 марта по 22 мая, “находясь в неустановленном месте, обратился лично в устной форме к группе людей в общественном месте, то есть публично, с призывами к осуществлению экстремистской деятельности”. Психолингвистическая экспертиза усмотрела в его высказываниях “публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента Российской Федерации В.В.Путина”.

В телефонном разговоре со сторонниками Габышев сообщил, что отпросился на время к сестре и его отпустили. По словам шамана, дом его сестры охраняется. “В госпитале будут держать. Обещали не колоть препараты. Нет, меня не били. Сказали, что боятся меня тронуть, потому что идут большие волнения по всей стране”, – сказал шаман.

Габышев был задержан в Бурятии у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью в ночь на 19 сентября. В операции участвовали около 40 вооруженных силовиков. В бурятском МВД заявили, что он находился в розыске по обвинению в некоем преступлении, совершенном на территории Якутии.

Отряд шамана продолжил путь без него. Сторонники Габышева сейчас находятся в Иркутской области и прошли уже 10 километров. Впереди отряда идут два знаменосца, на чьих полотнах написано “За возвращение свободы в России”. К требованиям участников акции добавилось освобождение Габышева.

Габышев последние четыре месяца шел в Москву из Якутии по дальневосточным трассам. Он прошел почти две тысячи километров, пообщался с сотнями водителей, видео его проповедей набрало на YouTube больше миллиона просмотров. В июле он собрал в Чите антипутинский митинг на 700 человек. Шаман заявил на акции, что бог ему сказал, что “Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать”. Габышев уточнил, что уже начал это делать и пока его главные действия – мирные собрания и митинги. Однако, заметил шаман, если это не поможет, он готов применить и “другие методы”.

В центре Улан-Удэ 9-11 сентября проходил стихийный митинг, одним из требований которого было освобождение ранее задержанных сторонников Габышева из Иркутска.