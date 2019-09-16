Понедельник, 16 сентября 2019

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала переназначить действующего председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева на новый шестилетний срок, сообщает “Право.ru”.

Как передает ТАСС, решение коллегия приняла единогласно.

Срок полномочий Лебедева истекает в мае 2020 года. Обычно конкурс на замещение должности объявляют за полгода до его истечения, но сейчас процедуру отбора кандидатов перенесли на более ранний срок из-за начала работы новых кассационных и апелляционных судов.

Кроме Лебедева на должность председателя ВС претендовал бывший председатель правления Рязаньуниверсалбанка, глава юридического центра “Милехин и партнеры” рязанский правозащитник Виктор Милехин. Он просил отложить рассмотрение вопроса до 23 сентября из-за плохого самочувствия и, как заявил глава экзаменационной комиссии Ершов, не явился на сдачу квалификационного экзамена.

Лебедеву 76 лет. Он занимает пост председателя Верховного суда РСФСР и впоследствии России с 1989 года.

Лебедев окончил вечернее отделение юрфака МГУ в 1968 году. С 1970 года работал народным судьей Ленинградского районного народного суда Москвы, с 1977 года – председателем Железнодорожного районного народного суда. В 1984 году осудил правозащитницу Елену Санникову к году колонии и четырем годам ссылки по делу об антисоветской агитации и пропаганде. С марта 1984 года стал зампредом Мосгорсуда. В январе 1986 года приговорил диссидента Феликса Светова к пяти годам ссылки по обвинению в клевете на советский режим. C сентября 1986 года стал председателем Мосгорсуда.