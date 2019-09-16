Понедельник, 16 сентября 2019

Главный редактор “Sputnik Молдова” Владимир Новосадюк задержан в Кишиневе по обвинению в причастности к действиям, которые привели к краже группой лиц миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией.

“Коммерсант” со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что у Новосадюка изъяли некие “неофициальные бухгалтерские отчетные книги”.

Между тем в генпрокуратуре Молдавии заявили, что Новосадюка не задерживали, но у него дома прошли обыски по делу о хищениях из трех молдавских банков.

По словам жены Новосадюка Маргариты Цвик, его сопроводили для допроса в Национальный центр по борьбе с коррупцией, но он пока не задержан -”с ним пока просто разговаривают”.

По утверждению источника “Коммерсанта”, “в Москве недавно решили, что через месяц Новосадюка сменят на российского руководителя”.

Накануне по делу о краже миллиарда долларов после снятия с них депутатской неприкосновенности были задержаны члены молдавского парламента от партии “Шор” Марина Таубер и Регина Апостолова.

Имена Новосадюка и Цвик фигурируют в отчете Kroll 2, составленном аудиторской компанией Kroll, о выводе трех миллиардов долларов из банковской системы Молдавии. В документе они упоминяются вместе с молдавским политиком, бывшим мэром города Оргеев Иланом Шором и аффилированными с ним людьми.

Новосадюк и Цвик были членами админсовета банка Banca Sociala (один из банков, через который выводились деньги), подконтрольного Шору. Супруги также были акционерами другого банка Шора – Unibank, находящегося в процессе ликвидации. Цвик владеет двумя телеканалами, подконтрольными Шору, – Orhei TV и “Центральное телевидение”. Супруги – близкие друзья отца Илана Шора – Мирона Шора, одного из главных фигурантов дела о краже миллиарда долларов. В июне Илан Шор бежал из Молдавии в Израиль в связи с угрозой ареста.