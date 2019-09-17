Вторник, 17 сентября 2019

В распоряжении СКР оказалась новая оценка акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которая доказывает невиновность основателя инвестфонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, помещенного под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источник, близкий к акционерам банка “Восточный”.

Согласно выводам экспертизы, рыночная стоимость акций IFTG, переданных банку “Восточный” в счет погашения кредита, составляет не 600 тысяч рублей, как ранее утверждало следствие, а 3,8 миллиарда рублей.

Накануне следователь по особо важным делам главного следственного управления СКР Людмила Самойленко ознакомила адвокатов обвиняемых по делу Baring Vostok c результатами проведенных экспертиз и исследований, среди которых оказалась и оценка стоимости 59,9 процента акций IFTG. Экспертизу провело Российское общество оценщиков.

Как отметил собеседник “Коммерсанта”, если бы возбуждению “дела Калви” в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то повода для расследования не было бы.

Калви и пятеро других фигурантов дела Baring Vostok были задержаны 15 февраля. Все они были отправлены под арест. Помимо Калви по делу проходят его партнеры француз Филип Дельпаль и Ваган Абгарян, директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, советник председателя правления “Норвик-банка”, бывший директор банка “Восточный” Алексей Кордичев и гендиректор “Первого коллекторского бюро” (“ПКБ) Максим Владимиров. Калви и Кордичева в апреле перевели под домашний арест, такое же решение в отношении Дельпаля вынесли в августе. Остальные фигуранты остаются под стражей.

Фигурантам вменена часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. В апреле Калви перевели под домашний арест.

Заявление на Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok написал миноритарный акционер банка “Восточный” Шерзод Юсупов. По версии следствия, Калви похитил у банка “Восточный” 2,5 миллиарда рублей следующим образом: будучи владельцем компании “ПКБ”, взявшей у банка кредит как раз на эту сумму, он оформил в 2017 году возвращение долга через отступное в виде 59,9 процента компании IFTG. Банк получил акции, а взамен отказался от требования возврата долга.

Акции для сделки были оценены в 3 миллиарда рублей. Учитывая оценку стоимости акций следствием, у “ПКБ” осталось 2,5 миллиарда рублей.

Калви вину не признает, объясняя свое преследование корпоративным конфликтом. Сообщалось, что к возбуждению дела мог быть причастен секретарь Совбеза, бывший директор ФСБ Николай Патрушев. Сын силовика, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, близко дружит с совладельцем “Восточного” Артемом Аветисяном, у которого и возник спор с американцем.

Baring Vostok просил Владимира Путина вмешаться в дело. Однако Путин одобрил аресты. Как сообщалось, на закрытой встрече в Кремле он заявил, что обвинения, выдвинутые СКР, не могут быть оставлены без внимания.