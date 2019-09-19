Четверг, 19 сентября 2019

Очередь на пикет в поддержку Павла Устинова. Кадр “Дождя”

Павла Устинова должны уже в пятницу отпустить из-под стражи. Замгенпрокурора просит заменить ему наказание на не связанное с лишением свободы. В Москве у администрации президента в четверг снова выстроилась очередь на пикет за освобождение политзеков. В защиту фигурантов “московского дела” выступили c открытыми письмами священники, учителя, врачи, студенты, актеры, айтишники, издатели, психологи, сотрудники НКО, журналисты. В четверг был освобожден Айдар Губайдулин – дело о “пластиковой бутылке” вернули в прокуратуру. У Константина Котова неожиданно появился новый адвокат.