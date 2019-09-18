Среда, 18 сентября 2019

Публицист Борис Стомахин освободился из тюрьмы в Балашове Саратовской области по отбытии срока, сообщил “Граням” его общественный защитник Глеб Эделев.

Стомахина встретили Эделев, адвокат Роман Качанов, активисты Вера Лаврешина и Феликс Шведовский.

Около тюрьмы представитель ФСИН пытался мешать Эделеву снимать момент освобождения политзека: говорил, что администрация тюрьмы запретила фотографировать “режимный объект”, а также требовал отойти на 50 метров, угрожая административной ответственностью.

Стомахин находился в неволе с 20 ноября 2012 года. Назначенный ему судами по второму и третьему делам семилетний срок заключения истекал 19 ноября, но в конце мая Балашовский райсуд Саратовской области сократил этот срок на два месяца в связи с частичной декриминализацией “экстремистской” 282-й статьи УК.

В 2017 году Стомахину, ранее отбывавшему наказание в ИК-10 строгого режима в городе Чусовой Пермского края, ужесточили режим содержания, с декабря 2017-го он находится в тюрьме в Балашове.

Весной прошлого года адвокат Маргарита Ростошинская сообщала, что Стомахину грозит новое дело за статьи – по поручению отдела СКР по городу Невинномыск Ставропольского края политзека опрашивали в тюрьме по поводу текста, подписанного его именем и размещенного на украинском сайте.

22 апреля 2014 года судья Бутырского райсуда Москвы Юрий Ковалевский приговорил Стомахина к шести с половиной годам строгого режима по второму делу. 15 июля коллегия Мосгорсуда в составе председательствующего Алексея Мариненко, а также Ирины Синициной и Галины Филипповой оставила решение Ковалевского без изменений.

Публициста признали виновным по части 1 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма), части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.2 УК (приготовление к публичному оправданию терроризма с использованием СМИ).

Поводом для предъявления всех обвинений стали исключительно статьи Стомахина, помещенные им в 2011-2012 годах в личном блоге и на сайте радикальной либертарианской оппозиции “Сопротивление”, а также в малотиражном бюллетене “Радикальная политика”.

20 апреля 2015 года коллегия Московского окружного военного суда в составе Алексея Гринева (председательствующий), Олега Белоусова и Владимира Маурина вынесла приговор по третьему делу Стомахина. Публициста осудили к трем годам колонии по обвинению в публикации статьи в интернете. Суммарный срок семь лет строгого режима был назначен по совокупности с приговором по второму делу. Кроме того, ему на пять лет запретили заниматься журналистикой.

23 июля 2015-го коллегия Верховного суда по делам военнослужащих в составе Сергея Сокерина (судья-докладчик), Игоря Крупнова и Александра Замашнюка, отклонив апелляционную жалобу адвоката Светланы Сидоркиной, оставила приговор публицисту без изменений.

Стомахина признали виновным по части 1 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). В деле был один эпизод – публикация 18 января 2014 года в блоге оппозиционера на хостинге LJ.Rossia статьи “Или пару вокзалов взорвать здесь железнодорожных!”, посвященной взрывам в Волгограде в декабре 2013-го. Во время появления этой статьи в интернете публицист находился в заключении в московском СИЗО-4 “Медведь”.

Первый срок Стомахин отбывал в 2006-2011 годах. По первому делу, так же как и по нескольким последующим, Стомахину вменили публикацию статей с резкой критикой режима Владимира Путина и российской имперской государственности в целом. 21 марта 2006 года в квартиру Стомахина явились милицейские оперативники в штатском. Публицист отказался впустить их и попытался бежать из квартиры через окно по веревке, однако веревка оборвалась и он получил переломы ноги и отростков двух позвонков. От последствий этих травм Стомахин не оправился до сих пор.

Через некоторое время публицист был арестован. 20 ноября 2006 года Бутырский райсуд Москвы приговорил его к пяти годам общего режима по части 1 статьи 282 (возбуждение религиозной ненависти через СМИ) и части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через СМИ). 23 мая 2007 года Мосгорсуд подтвердил решение.

На тот момент это был самый суровый приговор, вынесенный в России по “экстремистским” статьям УК. Таковым он оставался и ряд последующих лет.