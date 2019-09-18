Среда, 18 сентября 2019

В Бурятии силовики похитили шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву “изгонять Владимира Путина”, сообщают “Сибирь. Реалии” со ссылкой на одного из его сторонников.

По словам сторонника Габышева, ночью к их лагерю у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью подъехали несколько машин. Люди в масках “ворвались, повалили его на землю… с автоматами, с дубинками, поволокли его в машину”, а затем увезли в неизвестном направлении, сообщил участник событий.

По словам свидетелей, похитителей было примерно 40 человек. Никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверений, у них были оружие и фонари. Тех, кто требовал объяснений и задавал вопросы, клали лицом на землю. Нескольких активистов также задержали. Как рассказал очевидец похищения, трассу перекрыли “спецслужбы с оружием”. По утверждению сторонников шамана, силовики установили глушилки сотовой связи.

Позже в МВД по Бурятии сообщили, что на 202-м километре федеральной трассы “Байкал” “по поручению следователя” полицейские задержали некоего мужчину 1958 года рождения, который находился в розыске по обвинению в совершении некоего преступления в Якутии. По данным “Сибирь. Реалий”, речь идет именно о Габышеве. В полиции заявляют, что задержанного планируется доставить ближайшим авиарейсом из Улан-Удэ в Якутск “для проведения следственных действий”.

Журналист Борис Ветров со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах также подтвердил, что против шамана открыто уголовное дело (по какой статье, он не уточнил). По его сведениям, в отношениии Габышева назначена психиатрическая экспертиза.

Как сообщает Znak.com, в отношении Габышева может быть открыто дело по статье 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). Между тем в подконтрольном силовикам телеграм-канале “Эшник” сообщается, что ему инкриминируют статью 280 кодекса (публичные призывы к экстремизму). “Так как он ведет бродячий образ жизни, вероятнее всего, будет принято решение о его аресте”, – говорится в публикации.

Один из членов отряда шамана, Виктор Егоров, сообщил “Сибирь. Реалиям”, что спутники Габышева намерены продолжить путь. Утром они проехали около 20 километров, чтобы покинуть Бурятию, и сейчас разбили лагерь на территории Иркутской области. В четверг они намерены двинуться в направлении Байкальска.

Габышев последние четыре месяца шел в Москву из Якутии по дальневосточным трассам. Он прошел почти две тысячи километров, пообщался с сотнями водителей, видео его проповедей набрало на YouTube больше миллиона просмотров. В июле он собрал в Чите антипутинский митинг на 700 человек. Шаман заявил на акции, что бог ему сказал, что “Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать”. Габышев уточнил, что уже начал это делать и пока его главные действия – мирные собрания и митинги. Однако, заметил шаман, если это не поможет, он готов применить и “другие методы”.

В центре Улан-Удэ 9-11 сентября проходил стихийный митинг, одним из требований которого было освобождение ранее задержанных сторонников Габышева из Иркутска.