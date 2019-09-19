Четверг, 19 сентября 2019

Фото: kremlin.ru

Сейчас очень много говорится, что мы оккупировали Польшу, разделили ее и так далее. Это не оккупация, потому что население и Прибалтики, и Польши становилось гражданами Советского Союза со всеми вытекающими правами и обязанностями. Многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту – и политическую, и творческую. Разве бывает такая оккупация?

…Беднейшие слои и средний класс многое получили от советской власти, ту же землю. Но обвинять СССР в оккупации и эксплуатации – антиисторично.

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