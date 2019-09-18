Среда, 18 сентября 2019

Максимальное наказание, которое нужно было назначить актеру Павлу Устинову по обвинению в нападении на омоновца, – год условного срока, заявил директор Росгвардии Виктор Золотов.

“Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно. А вот эти 3,5 года перевел бы на (осужденного за запись в твиттере блогера Владислава.- Ред.) Синицу. Ему дали пять (лет. – Ред.), по-моему, вот еще 3,5 (добавить. – Ред.) за призывы убивать жен, детей”, – цитирует Золотова ТАСС.

При этом максимальное наказание по пункту “а” части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти с угрозой применения насилия) – норме, по которой осудили Синицу, – составляет 6 лет колонии. На суде прокурор требовал для него максимальный возможный срок.

По словам Золотова, он возмущен действиями Синицы. “Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава богу, что он нам не попался!” – сказал директор Росгвардии.

30-летнего финансового менеджера из подмосковных Люберец Владислава Синицу 3 сентября приговорила к 5 годам общего режима судья Пресненского райсуда Елена Абрамова. Она осудила его за твит о кампании по деанонимизации силовиков. В ответ на запись пользователя “Голос Мордора”, критиковавшего ее, Синица написал: “Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео. Вы как будто первый день на свете живете, задавая такие вопросы!)”.

Приговор Устинову 16 сентября вынес фигурант списка Магнитского, судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко. Прокурор в судебных прениях просила назначить посудимому шесть лет колонии.Согласно приговору, когда омоновец Лягин на акции 3 августа стал задерживать Устинова, тот “оказал Лягину активное сопротивление, положив свою руку и оказав тянущее воздействие”, в результате чего “потерпевшему” был причинен вывих головки левой плечевой кости. Криворучко отказался приобщить видеозапись событий. В действительности Устинов не участвовал в акции и стоял с телефоном, когда на него налетели силовики и стали избивать – это подтверждается видеозаписью его задержания, которую продемонстрировали в суде. На записи видно, что Лягин поднимает Устинова с земли – по версии обвинения, к этому моменту у бойца было вывихнуто плечо.

Осуждение Устинова вызвало мощную общественную кампанию в его защиту: политзека поддержали коллеги-актеры и представители других профессиональных сообществ, в том числе учителя, врачи, сотрудники НКО, священники, издатели, журналисты. У администрации президента проходят одиночные пикеты за освобождение политзеков.