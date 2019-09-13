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Сдачи не надо

Пятница, 13 сентября 2019

Дата парижского саммита четверки еще не назначена, его подготовка полна драматизма. На какие уступки пойдет Владимир Зеленский, на каких условиях будут замирять Донбасс?

Представитель Украины в минской контактной группе Леонид Кучма прямо говорит, что Владимир Путин при поддержке Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель будет загонять украинского президента в угол.

Ключевой вопрос – в каких условиях пройдут выборы на оккупированных территориях. Сначала – вывод российских войск и восстановление украинского контроля над границей, и только потом – голосование, настаивает Кучма. Но будет ли Зеленский столь же тверд?

Кремль продавливает “план Штайнмайера”: внесение в украинскую Конституцию поправок об особом статусе Донбасса, проведение выборов, а затем уже вывод войск. Путинский помощник Юрий Ушаков в пятницу заявил, что письменная фиксация “формулы Штайнмайера” – предварительное условие проведения саммита нормандской четверки. Зеленский на это не пойдет, уверен Кучма. “Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще с предложением изменить Конституцию – простите, это не путь для Украины”, – сказал экс-президент.

Сам Зеленский в пятницу подтвердил эту позицию. “Вопрос выборов на оккупированных территориях Украины должен обсуждаться только после выполнения ряда условий, среди которых – вывод российских войск”, – говорится в сообщении президентского офиса.

В то же время глава украинского МИДа Вадим Пристайко говорит, что немецкий план выполнять придется: “”Формулу Штайнмайера”, которую наш глава государства (экс-президент Петр Порошенко. – Ред.) согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме. В ней нет ничего интересного или такого, чтобы обвиняли в “зраде” или победе”… В первый день закон (об особом статусе Донбасса. – Ред.) начинает действовать во временном порядке, а на момент, когда ОБСЕ говорит, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами, этот закон начинает действовать в полном объеме. Ничего большего, меньшего в “формуле Штайнмайера” нет”.

По словам Пристайко, выборы в Донбассе могут пройти одновременно с другими местными выборыми. Они запланированы на осень 2020 года, но могут состояться досрочно – в апреле.

В пятницу Верховная рада по предложению Зеленского досрочно распустила ЦИК. Сторонники Порошенко уверены, что это подготовка к референдуму по донбасскому вопросу, то есть фактической легализации путинского плана. За роспуск ЦИКа солидарно голосовали президентское большинство и депутаты от пророссийской партии Виктора Медведчука.

Проведение выборов под российским контролем будет означать приднестровский сценарий для Донбасса. “Это будут не выборы, а фарс с Россией, которая, возможно, попытается согласовать с нами часть кандидатов, возможно, часть продвинет своих и сохранит контроль над полуофициально оккупированным Донбассом. И тогда Донбасс станет ядром будущей федерализации по российскому сценарию”, – уверен экс-министр иностранных дел Павел Климкин.