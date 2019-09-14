Суббота, 14 сентября 2019

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на два нефтеперерабатывающих завода саудовской компании Saudi Aramco. “Тегеран стоит за приблизительно 100 нападениями на Саудовскую Аравию, в то время как (президент Ирана Хасан. – Ред.) Роухани и (глава МИДа Ирана Мохаммад-Джавад. – Ред.) Зариф делают вид, что занимаются дипломатией. На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки. Нет никаких доказательств того, что атаки совершены из Йемена”, – написал Помпео в твиттере.

Госсекретарь призвал все страны “публично и однозначно” осудить атаки со стороны Ирана. “Соединенные Штаты продолжат работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы гарантировать, что энергетические рынки оставались хорошо обеспеченными, а Иран был привлечен к ответственности за свою агрессию”, – заверил он.

МИД Ирана отверг американские обвинения. “Американцы проводят политику “максимального давления”, в которой, по-видимому, наметилась тенденция к “максимальной лжи” из-за ее неудач”, – заявил представитель ведомства Аббас Мусави.

14 сентября стало известно, что беспилотники атаковали саудовские НПЗ в городах Абкаик и Хурайс. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они пообещали, что атаки продолжатся, если Саудовская Аравия не прекратит военные действия в Йемене.

Как заявил наследный принц и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Салман, компания Saudi Aramco из-за “террористического акта” была вынуждена сократить добычу нефти на 5,7 миллиона баррелей в сутки, то есть вдвое.

Группировка хуситов захватила власть в Йемене в 2015 году, свергнув президента Абда-Раббу Хади. С этого момента в стране идет гражданская война между исламистами и прежним правительством, которое сумело удержать южные регионы страны. В феврале 2015-го группа арабских стран во главе с Саудовской Аравией, не признавших результаты переворота, начала интервенцию в Йемен на стороне Хади.