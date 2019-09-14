Суббота, 14 сентября 2019

Новый поворот в ожесточенной борьбе за православные приходы в Западной Европе: патриарх Кирилл принял в лоно РПЦ бывшего управляющего парижской архиепископией Иоанна. Причем сделано это с нарушением канона – в постановлении Священного Синода не упомянута отпускная грамота, выданная Иоанну Вселенским патриархом Варфоломеем. Ситуация грозит новым расколом: по оценке “Портал-Credo.ru”, за Иоанном могут последовать до половины приходов.

О своем переходе в юрисдикцию РПЦ МП архиепископ Иоанн (Реннето) объявил 14 сентября. В Московской патриархии подтвердили, что приняли его в свою юрисдикцию с титулом “Дубнинский”, а также принимают всех желающих подчиненных ему клириков и приходы, которые “выразят такое волеизъявление”. Совещание Священного Синода РПЦ состоялось “посредством удаленных средств связи”, отмечается в заявлении патриархии.

В воскресенье патриарх Московский Кирилл лично поговорил по телефону с Иоанном и сообщил ему о решении Синода.

В своем обращении архиепископ Иоанн указывает: несмотря на то что соборность – руководящий принцип в епархии, последнее слово в спорных вопросах остается за архиепископом. “После консультаций с настоятелями и множеством священников и в качестве главы ex officio нашей архиепископии, я принял решение вверить себя, так же как и нашу архиепископию, каноническому послушанию, предложенному Московским патриархатом, чтобы ответить на нужды общин, которые ее составляют”, – говорится в заявлении Иоанна.

Принятие Иоанна в юрисдикцию РПЦ – ответ Московской патриархии на решение Генассамблеи Русской архиепископии в Западной Европе от 7 сентября. Делегаты не утвердили проект присоединения к РПЦ.

“Оказывается, патриарх Кирилл решил играть предельно жестко, – пишет церковный журналист Сергей Чапнин. – Он приказал Иоанну отправить грамоту (отпускную грамоту, полученную от Вселенского патриарха. – Ред.) назад, даже не распечатывая письмо. Таким образом, отпускной грамоты у Иоанна нет, но в МП он принят моментально и с распростертыми объятиями. Что это? Жест обиды за то, что много лет назад Константинополь принял без грамоты епископа Василия (Осборна)? Или же цель более амбициозная: разрушить существующую систему канонического права, создав хаос?”

Патриарх Варфоломей дал отпускную грамоту Иоанну в начале сентября, назначив на его место митрополита галльского Эммануила (Адамакиса). Сразу после голосования Генассамблеи Иоанн объявил об уходе от дел.

В ноябре прошлого года Вселенский патриарх Варфоломей упразднил русский экзархат и предприсал приходам русской традиции влиться в свои грекоязычные митрополии в Западной Европе. В феврале нынешнего года парижская Генассамблея абсолютным большинством голосов отвергла этот синодальный указ. После этого был разработан проект присоединения к РПЦ. Московская патриархия предлагала бывшему русскому экзархату автономию в своем составе. В Москве обещали сохранить все богослужебные и пастырские особенности парижской архиепископии, ее устав и традиции управления.

Русский экзархат был образован в 1924 году на основе приходов, сформированных русскими беженцами и эмигрантами. В 1999 году патриарх Варфоломей выдал парижской архиепископии Томос о наделении ее статусом особого национального экзархата Константинопольской церкви. Эта церковная структура имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, 2 монастыря и 7 скитов, основная часть ее прихожан живет во Франции.