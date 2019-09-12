Четверг, 12 сентября 2019

Киев готовит списки для следующего этапа российско-украинского обмена заключенными, заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме “Ялтинская европейская стратегия” (YES). Трансляция форума ведется на сайте мероприятия.

“Сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске и в нормандском процессе”, – сказал президент.

Зеленский также заявил, что Украина не рассматривает вариант введения в Донбасс миротворческого контингента. “Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я не хочу, чтобы у нас был сценарий абхазский, был приднепровский сценарий. Я не поднимаю тему миротворцев, и в Минске не поднимают эту тему. Я доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России – пожалуйста, туда мы их приглашаем”, – подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, у него есть несколько идей и форматов по поводу Крыма, но он пока не хочет о них говорить. “Самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма… Я жду встречи с президентом США, мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами”, – сказал президент.

Украина и Россия провели первый этап обмена заключенными 7 сентября. Стороны выдали друг другу по 35 человек. На Украину вернулись 24 пленных моряка, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Алексей Сизонович, Эдем Бекиров. Среди переданных России были главный редактор РИА “Новости-Украина” Кирилл Вышинский и ключевой подозреваемый по делу об уничтожении малайзийского Boeing Владимир Цемах. Последний вернулся в “ДНР”.