Четверг, 12 сентября 2019

Должностные лица, разрешившие выезд в Черногорию предполагаемого информатора ЦРУ, сотрудника администрации президента Олега Смоленкова, понесли дисциплинарное наказание, сообщает Интерфакс со ссылкой на “источник, знакомый с ситуацией”.

“Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну”, – сказал источник.

По словам собеседника агентства, запрет на поездки в Черногорию для российских чиновников был введен весной 2017 года после неудачной попытки госпереворота, в организации которого Подгорица обвиняет Москву.

“Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание – вплоть до увольнения”, – сказал источник.

Накануне представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Вашингтона данные о Смоленкове по линии Интерпола. “Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со своей семьей. По этому факту, насколько мы знаем, в России сразу же было возбуждено уголовное дело”, – сказала Захарова. Спустя два года, по ее словам, американские СМИ “вбрасывают материал о том, что он находится в США”. “Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процедур, и в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории США”, – заявила чиновница.

Накануне RTVi опубликовал фото Смоленкова. Телеканал взял интервью у Евгения Агафонова – отца Ивана, одного из детей, которых вывез Смоленков вместе с женой Антониной. Агафонов обвиняет Смоленкову в похищении ребенка: по его словам, в 2017 году она получила от него согласие на выезд сына в Черногорию на отдых “без изменения страны пребывания на срок в два месяца”, после чего “обманом вывезла ребенка в Соединенные Штаты, где скрывается до сих пор”.

Как писал Daily Storm, Смоленков 14 июня 2017 года с женой и тремя детьми отправился в отпуск в Черногорию, после чего вся семья исчезла. По этому факту было возбуждено дело по статье 105 УК (убийство), его расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось, но в конце концов следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что Смоленков с семьей живы и находятся в другой стране.

“Ведомости” сообщали со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам, что Смоленков работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова. По словам источника, в этой должности он мог иметь доступ к “чувствительным” сведениям, в том числе от спецслужб. Как сообщил источник газеты в силовой структуре, у Смоленкова не было доступа к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами он мог узнавать информацию, интересную американским спецслужбам. По словам этого источника, иногда Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, не похожее на простой интерес, но, так как коллеги знали его не первый год, то в доверительных разговорах могли быть достаточно откровенны.

Первым об операции американских спецслужб по вывозу высокопоставленного российского-чиновника-информатора сообщил телеканал CNN. Затем его личность раскрыл “Коммерсант”. Газета обнаружила дом в городе Стаффорд, штат Вирджиния, которым владеют Смоленков и его жена.

11 сентября “Радио Свобода” сообщило со ссылкой на соседей Смоленкова, что его семья покинула дом вечером 9 сентября.

Дом семьи Смоленковых. Фото: radiosvoboda.org

Между тем NBC сообщал со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, что информатор ЦРУ живет под защитой американских властей в районе Вашингтона. Корреспондент телеканала приехал к дому осведомителя и позвонил в дверной звонок. Спустя пять минут туда же подъехали некие молодые люди, представились друзьями хозяина дома и осведомились у журналиста о цели его визита. Как пояснил телеканалу бывший сотрудник органов нацбезопасности, это, вероятно, были правительственные агенты, следящие за домом россиянина.

По данным The New York Times, благодаря московскому информатору американским спецслужбам удалось узнать, что Владимир Путин лично приказал вмешаться в выборы в США, взломать сервера Национального комитета Демпартии, а также одобрил избрание Дональда Трампа президентом.

Смоленков работал секретарем в посольстве США в Вашингтоне и в аппарате правительства. В 2010 году президент Дмитрий Медведев своим указом присвоил референту департамента аппарата правительства Смоленкову чин действительного госсоветника 3-го класса (соответствует званию генерал-майора в армии).