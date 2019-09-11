Среда, 11 сентября 2019

В ночь на 12 сентября бойцы Росгвардии кинули дымовую шашку в автобус, в котором ночевали активисты, требующие отмены результатов выборов мэра Улан-Удэ. Выбегающих из автобуса задыхающихся людей хватали и клали на асфальт. Всего было задержано 17 человек. Пару часов спустя на сайте республиканского МВД появилось сообщение о том, что активисты напали на неких сотрудников ДПС, которые попросили их покинуть транспортное средство, припаркованное в пешеходной зоне. Утверждается, что “граждане проигнорировали законные требования сотрудников полиции, оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ”. СК возбудил уголовное дело по 318-й статье: один из протестующих якобы распылил аэрозоль в лицо росгвардейцу.

10 сентября Росгвардия уже разгоняла народный сход. Тогда были задержаны 4 человека. Блогеру Дмитрию Баирову, который вел прямые репортажи с места событий, в общей сложности дали 15 суток по трем административным делам. Задержанного тогда же депутата Народного хурала Бурятии Баира Цыренова оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Стихийный митинг начался на площади Советов вечером 9 сентября. На акцию вышли около 200 человек. Протестующие требовали переизбрать мэра Улан-Удэ, которым по итогам выборов 8-го числа стал Игорь Шутенков, а также освободить задержанных жителей Иркутска – сторонников шамана Габышева, который идет в Москву “изгонять Путина”.