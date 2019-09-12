Четверг, 12 сентября 2019

Роскомнадзор готовит обращения в суд о блокировке защищенных почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail.com, сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства Вадима Ампелонского.

Согласно документам на сайте РКН, цензурное ведомство по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года направило требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации компании Heinlein Support GmbH, владеющей Mailbox.org, и SCRYPTmail LLС, управляющей Scryptmail.com.

По закону компаниям отводится 15 дней на предоставление данных, но в реестре ОРИ этих почтовых сервисов до сих пор нет.

Опрошенные РБК эксперты связывают интерес ФСБ к почтовым сервисам с рассылкой через них ложных сообщений о минировании. На сайтах администрации одного из сельских поселений Республики Алтай и Минобра Омской области размещены “Методические рекомендации по организации фильтрации сообщений электронной почты, содержащих заведомо ложную информацию”, в которых учреждениям рекомендуется добавить в черный список сообщения, поступающие с ящиков в доменах @scryptmail.com, @mailbox.org и @protonmail.com со словами “теракт”, “взрыв”, “тротил” и подобными.

В марте операторы связи МТС и “Ростелеком” по требованию ФСБ стали блокировать трафик на сервера защищенного почтового сервиса Protonmail. В спецслужбе обосновали требование о блокировке борьбой с телефонным терроризмом.