Среда, 11 сентября 2019

По всей стране с утра в четверг проходят обыски дома у координаторов и сотрудников штабов Алексея Навального, а также в самих штабах в рамках дела об “отмывании денег” в ФБК. По данным соратников Навального, оперативные мероприятия проводятся в 43 городах: это Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Казань, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Тамбов, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Иваново, Калининград, Ярославль, Ростов-на-Дону, Барнаул, Архангельск, Пермь, Псков, Рязань, Ставрополь, Саранск, Иркутск, Брянске и Смоленске. Таким образом, силовики пришли во все штабы Навального кроме самарского и уфимского, где обыски прошли во вторник.

В каждом городе обыски идут, как правило, по нескольким адресам; силовики пришли домой как минимум к 70 штатным сотрудникам региональных структур Навального и их родстенникам. Общее количество обысков превысило 150. Всюду изымается техника, после обысков людей увозят на допросы в управления Следственного комитета. Сотрудникам штабов блокируют личные банковские счета.

Как сообщает соратник Навального Леонид Волков, во вторник Басманный райсуд Москвы по представлению следователя Рустема Габдулина вынес 94 постановления об обысках по делу ФБК.

Обыск проводится, в частности, у начальника новосибирского штаба Навального Сергея Бойко, который в прошлое воскресенье занял второе место на выборах мэра. В Перми у одного из сотрудников штаба обыск проходит повторно – предыдущий был во вторник.

В начале сентября прошли обыски в московских офисах ФБК и пяти региональных штабах Навального.

В четверг в Казани и Саратове обыски по делу ФБК прошли у региональных координаторов движения наблюдателей “Голос”. По тому же делу в Краснодаре пришли с обыском к родителям журналиста Александра Савельева.

Дело по части 4 статьи 174 УК(финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем) было возбуждено 3 августа, в день очередной протестной акции в Москве. По версии СКР, с января 2016 года по декабрь 2018-го сотрудники ФБК “получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем”, внесли их через банкоматы на счета и перевели фонду. В первом сообщении СКР речь шла о сумме 1 миллиард рублей; в постановлениях об обыске фигурирует сумма 75,6 миллиона рублей.