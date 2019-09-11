Среда, 11 сентября 2019

Бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах, выданный из Украины в Россию в рамках обмена заключенными, вернулся в Донбасс. Об этом написала во “Вконтакте” его дочь Мария Левченко-Цемах. “Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче) Ура, дорогие мои! Едем домой!” – говорится в посте.

В интервью “Настоящему времени” дочь Цемаха подтвердила, что они вернулись в “ДНР”. “Все уже получили (от Цемаха. – Ред.) нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность”, – сказала она.

По данным Левченко-Цемах, ее отец все еще находится в статусе свидетеля по делу о гибели пассажирского “Боинга” над Донбассом в 2014 году. По ее словам, он не планирует нанимать адвоката. “Отцу нанимать адвоката незачем. Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего”, – добавила она.

Между тем в среду стало известно, что прокуратура Нидерландов перевела Цемаха из свидетелей в подозреваемые. Как пояснила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири, статус Цемаха поменялся из-за некой информации, которую нидерландская прокуратура получила этим летом. Пири в числе 40 евродепутатов подписала открытое письмо с призывом к украинским властям не передавать Цемаха России.

По некоторым данным, включение Цемаха в список на обмен было принципиальным условием Кремля. Обмен по формуле “35 на 35″ состоялся 7 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Цемах, задержанный украинскими спецслужбами на территории “ДНР” 4 июля, был допрошен нидерландскими следователями.

Цемах, обиненный украинскими властями в создании террористической группы, был взят под стражу. 5 сентября суд в Киеве освободил его под обязательство о явке.

В деле о гибели MH17 было четверо подозреваемых: бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор российской армии Сергей Дубинский (позывной “Хмурый”), полковник Олег Пулатов (позывной “Гюрза”) – и украинец Леонид Харченко (позывной “Крот”). Суд должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года.