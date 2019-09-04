Среда, 4 сентября 2019

Сегодня вынесут приговор Константину Котову по уголовной статье, напрямую карающей за участие в мирных собраниях. Коротко о том, какие впечатления оставил судебный процесс.

Скорость. От задержания до суда прошло меньше месяца, а сам суд уложился ровно в два дня, хотя предыдущие процессы такого рода шли по нескольку месяцев. В первый день допрашивали десяток свидетелей обвинения, и длилось это с 11 утра до 21:40. Во второй день обвинение уложилось, председательствующий заставил уложиться защиту, дал аж 30 минут адвокатам на подготовку к прениям, потом потребовал, чтобы Котов прямо сейчас, в девятом часу вечера, произнес последнее слово. Зачем эта гонка? Неужели только для того, чтобы не было слишком выгодного пересчета времени, проведенного в СИЗО? Стал бы кто-то так стараться из-за лишнего месяца. Или это наведение ужаса к “выборам”? Обычно российские власти поступают наоборот. В общем, загадка.

Инфляция сроков. Единственный на сегодняшний день приговор по ст. 212.1 УК РФ (Ильдару Дадину) в первой инстанции составлял 3 года. А для Котова прокурор Ярослав Мыц попросил 4 с половиной года, и не то чтобы дело чем-то принципиально отличалось.

Отмороженность суда. Председательствующий Станислав Минин отказал защите в допросе двух третей заявленных свидетелей, хотя их явка была обеспечена, отказал в допросе эксперта-филолога и приобщении экспертного заключения и не позволил приобщать к делу никакие видео, добытые защитой. Происхождение видео не установлено. Да вот же адвокатский запрос. Происхождение не установлено. Вот главный редактор “Sota Vision”, он подтвердит, что отвечал на запрос. Происхождение не установлено. Вот человек, который снимал, даст показания. Происхождение не установлено. Вот документ, что видео с городской камеры видеонаблюдения. Все равно не установлено.

Статья. Да, это все та же 212.1, которая криминализует неоднократное участие в несогласованных демонстрациях и по которой сидел Дадин. Тогда, зимой 2017 года, Конституционный суд вынес постановление о том, что “привлечение лица к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное данной статьей, возможно только в случае, если нарушение им установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям”. Оно вроде как и звучит обнадеживающе: мол, недостаточно просто участвовать в несанкте, нужны деструктивные последствия. Но вообще очевидно, что угрозой общественному порядку или еще каким-нибудь иным ценностям можно назвать примерно все что угодно, так что уголовная статья комфортно сосуществует с постановлением КС.

Памятник. Ни в коем случае нельзя туристам мешать фотографироваться с памятником, даже если их нет. Это уголовно наказуемо. Свидетели-менты упорно талдычили, что во время схода в поддержку Мифтахова Котов находился в толпе, которая мешала туристам подойти к памятнику Ломоносова. Какая беда.

Политзаключенные. Именно им в основном и были посвящены акции Константина Котова. Из тех, что ему вменяют: сход в поддержку Азата Мифтахова, сход в защиту фигурантов дел “Сети” и “Нового величия”, шествие в поддержку Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Котов много времени провел и на пикетах за обмен заключенными между Россией и Украиной. И даже в своем последнем слове он сказал: “Надо до последнего мирно и открыто бороться за ваши и наши права и не забывать о тех, кто за эту борьбу лишен свободы – главной человеческой ценности. Любая поддержка важна: пишите письма, приходите на суды и, главное, не молчите”.