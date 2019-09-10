Вторник, 10 сентября 2019

В Улан-Удэ на площади Советов, где проходит стихийная акция за отмену итогов выборов мэра, задержали активиста Дмитрия Баирова и депутата Народного Хурала Бурятии коммуниста Баира Цыренова, сообщает “Байкал Daily”.

Цыренова отвезли в отдел полиции №1, Баирова – в отдел по Советскому району.

Как сообщила сайту “Тайга.Инфо” первый секретарь Советского райкома КПРФ Улан-Удэ Нина Хандарова, силовики разбили стекла в машинах, в которых сидели Баиров и Цыренов. “У нас в 17:00 планировалось народное собрание по теме фальсификации выборов. Сначала появилась полиция, и народ встал стеной перед полицией. Но к площади подтянулся спецназ, сообщила Хандарова. – Подразделения подошли с трех сторон, в двух машинах одновременно стекла разбили. Блогера Дмитрия Баирова вытащили через окно. В другой машине стекла переломали, вытащили водителя Алексея Чирисова, депутата Народного хурала Баира Цыренова и еще друг Баира там был (возможно, помощник депутата Алексей Ихиритов. – Ред.)”.

Тех, кто был в машинах, унесли в автозаки и увезли. “Народ хотел встать стеной, но они вытащили дубинки, чуть ли не топорики. Реально, они топорами угрожали людям, спецназ. Мужики говорят, что это не ОМОН, что только ФСБ может так работать”, – рассказала Ханадрова.

На площади остаются около 50 человек. После задержания Баирова и Цыренова перед собравшимися выступил экс-кандидат в мэры города, сенатор от Иркутской области, бывший глава ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев. Он сказал, что силовики действовали “варварски”, “дичайше”.

Люди стали танцевать протестный ёхор (народный бурятский танец-хоровод) вокруг машины, из которой вытащили Баирова, скандируя “Свободу! Свободу”.

На площадь приехали бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова и председатель Общественной палаты республики Баир Бальжиров. Протестующие окружили их. Жамбалова пообещала отправиться в отдел полиции, где находятся задержанные. Она напомнила, что в обед проверяла условия содержания в ИВС Игоря Коношанова, водителя якутского шамана Александра Габышева. Омбудсмен попросила собравшихся покинуть “несанкционированное мероприятие”. В ответ раздались крики, что это не митинг, а просто “общение людей”.

Стихийный митинг начался на площади Советов вечером 9 сентября и продолжился во вторник. На акцию вышли около 200 человек. Протестующие требовали переизбрать мэра Улан-Удэ, которым по итогам выборов 8-го числа стал Игорь Шутенков, а также освободить задержанных жителей Иркутска Петра Дондукова и Коношанова – сторонников шамана Габышева, который идет в Москву “изгонять Путина”.