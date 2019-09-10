Вторник, 10 сентября 2019

В видеороликах, опубликованных на youtube-канале фигуранта “московского дела” Егора Жукова, содержатся “призывы к борьбе с действующей властью в России”. Таковы выводы лингвистической экспертизы роликов, проведенной по заказу следствия – ее с сокращениями публикует “Новая газета”.

Экспертизу провели сотрудники Института криминалистики Центра спецтехники ФСБ кандидат физико-математических наук Александр Коршиков и Анна Осокина.

Согласно выводам экспертов, в роликах Жукова “отчетливо прослеживается мотив политической ненависти или вражды к действующей власти”, который реализуется в “многочисленных высказываниях”, содержащих: “приписывание враждебных действий действующей власти в отношении каких-либо групп лиц”, “создание отрицательного образа действующей власти”, “объяснение проблем, бедствий, неблагополучия какой-либо группы лиц ее целенаправленной деятельностью”, “выражение желания совершить действия по нанесению вреда действующей власти”, “оскорбления представителей действующей власти”.

“Автор описывает катастрофическое положение населения в России, как следствие целенаправленной политики действующей власти”, – говорится в экспертном заключении.

Отдельно рассмотрен видеоролик “Митинг 7 октября, или Как сливают протест”. В этом видео Жуков призывает “хвататься за любые формы протеста” и “делать все, на что способны”. “Формально призыв “приниматься за любые формы протеста” включает в себя и крайние насильственные формы протеста, как одни из возможных форм протеста”, – пишут эксперты. Они делают вывод, что в ролике “содержится призыв к борьбе с властью в России с произвольным выбором форм протеста, что включает в себя и действия насильственного характера, в частности, насильственный захват власти, вооруженный мятеж”.

В видеозаписях Жукова, как “Мирная революция возможна (доказательства)”, “Митинги? Что дальше?” и “Бойкот выборов – это лишь начало”, по мнению экспертов, “содержатся призывы к следующим действиям, совершаемым по мотивам политической ненависти или вражды: отказ от уплаты налогов, изготовление фальшивых документов, препятствия работе учреждений (частным случаем является воспрепятствование работе избирательных комиссий), мятеж, изготовление фальшивых денег”. Эти ролики посвящены методам ненасильственного протеста.

Касательно самосожжения, которое Жуков называет “максимальным пожертвованием движению”, эксперты отмечают, что “героизация насильственного и одного из самых варварских способов ухода из жизни, призыв к самоубийству позволяют предположить, что декларация необходимости использования только ненасильственных методов в борьбе за смену власти в России в обращении используется для прикрытия соответствующей агитационной работы” Жукова.

Дело по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет; до 5 лет) было открыто против Жукова 3 сентября. Согласно фабуле дела, Жуков, “испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним, осознавая общественную опасность и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде разрушения общественных отношений, складывающихся по поводу охраны конституционного строя, политической системы и безопасности, прав и свобод человека и гражданина и обеспечивающих недопущение экстремизма, решил привлечь неограниченный круг лиц с своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ”.

Жукова задержали в ночь на 2 августа после обыска, в тот же день Пресненский райсуд арестовал его. Первоначально ему вменили часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). 3 сентября СКР прекратил преследование Жукова по делу о беспорядках. Тогда же Пресненский райсуд перевел его под домашний арест.

21-летний Жуков – студент-политолог 4-го курса Высшей школы экономики, сын космонавта-испытателя Сергея Жукова, в 2011-2015 годах – директора кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда “Сколково”.