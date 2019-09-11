Среда, 11 сентября 2019

Возбуждено уголовное дело по факту самосожжения ученого Альберта Разина у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске, сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

“Дело возбудили. В рамках дела будут проверять версии, в том числе и доведение до самоубийства”, – сказал собеседник агенства, не уточнив, по какой именно статье открыто дело. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что это статья 110 УК (доведение до самоубийства).

Накануне Разин совершил самосожжение незадолго до начала сессии регионального парламента. Рядом с ним были обнаружены плакаты с призывами спасти удмуртский этнос, в том числе со строками: “И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть” (автор строк – аварский поэт Расул Гамзатов). Прибывшие на место пожарные потушили огонь, до приезда врачей Разин еще двигался.

Перед самосожжением Разин пикетировал Госсовет, его сопровождали еще три активиста. Во время пикета Разин сказал товарищам, что нужно будет разнести по кабинетам Госсовета написанное им открытое письмо правительству, затем ушел отдохнуть, после чего активисты увидели его уже горящим.

Сессию Госсовета перенесли на 24 сентября.

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал СМИ и граждан “не спекулировать на теме национальности, поскольку проводимая правительством Удмуртии политика в отношении удмуртского языка, культуры, истории, ценностей, направлена исключительно на всестороннюю поддержку”. “Конечно же, это большая трагедия, человек внес вклад в развитие культуры и удмуртского языка. Я хотел бы искренние соболезнования передать родным и близким”, – сказал он.

79-летний ученый – кандидат философских наук, заслуженный деятель науки Удмуртии, активный участник движения “Удмурт Кенеш” и клуба ученых “Тодосчи”. В прошлом он возглавлял Институт человека Удмуртского госуниверситета.

Летом прошлого года Разин обратился с открытым письмом к председателю Госсовета Удмуртии Алексею Прасолову и депутатам с просьбой не поддерживать законопроект об отмене обязательного изучения в средних школах языков коренных народов национальных республик. В своих обращениях к властям он писал о сохранении удмуртского языка в школах, а также выступал против реконструкции парка “Березовая роща” в Ижевске, где проводятся национальные удмуртские праздники.

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⚡️В Удмуртии мужчина сжег себя у здания госсовета республики. В Ижевске сегодня, 10 сентября, около здания Государственного совета Удмуртии незадолго до начала сессии мужчина поджег себя. Об этом сообщает Izhlife со ссылкой на очевидцев. Рядом с ним обнаружены транспаранты, в которых он требовал спасти удмуртский этнос: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть". По словам очевидцев, пострадавшим является Альберт Разин, заслуженный деятель Удмуртии. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, а пострадавший до приезда врачей еще двигался. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии, ожогами поражено почти 100% тела. По факту самосожжения человека Следственное управление проводит проверку. Как сообщает "Деловой квадрат", сессия Госсовета перенесена. Заседание состоится 24 сентября. ВИДЕО 18+ #ижевск #удмуртия #удмурты #удмурт #роднойязык #видео18+

Публикация от Idel.Реалии (@idel.realii) 10 Сен 2019 в 12:24 PDT