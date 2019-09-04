Среда, 4 сентября 2019

Судья Тверского райсуда Москвы Станислав Минин приговорил гражданского активиста Константина Котова к 4 годам общего режима по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка проведения митингов), сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

Зачитывая приговор, Минин перечислил административные дела, по которым обвинялся Котов, и сказал, что он продолжил свою деятельность, “не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности”.

Слушатели стали кричать “Позор”, приставы начали грубо выводить людей из зала. Двум женщинам стало плохо: активистку “Бессрочного протеста” Наталью увезли на скорой, во вторую машину скорой посадили правозащитницу Марину Артамонову. В коридоре люди стали скандировать “Свободу Котову!”. Около суда они продолжили выкрикивать тот же лозунг, кричать “Невиновен”.

Поддержать активиста в суд пришли более 100 человек, в том числе освобожденные от уголовной ответственности фигуранты “московского дела” Сергей Абаничев и Владислав Барабанов, журналистка Виктория Ивлева, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, писатель Лев Рубинштейн, муниципальный депутат Илья Азар, фигурант дела по статье 212.1, коломенский активист Вячеслав Егоров – участник протеста против свалки “Воловичи”. У суда проводились одиночные пикеты в поддержку Котова.

Накануне прокурор Ярослав Мыц в судебных прениях попросил осудить активиста к 4 с половиной годам общего режима. Максимальная санкция по статье 212.1 составляет 5 лет колонии.

Котов в последнем слове заявил, что преследуется за мирный протест: “Я считаю, что судят в этом процессе не меня, а судят право людей на свое мнение, на свободу слова и на свободу собраний. Власть полностью лишила общество возможности оказывать влияние на ситуацию в стране. Нет независимых партий, нет честных выборов. Остается только один выход – идти на улицы и там пытаться прокричать свои требования. Но даже это не разрешают. Публичные акции власти не согласовывают, мирный и ненасильственный протест называют “массовыми беспорядками”, сотнями и тысячами людей судят административно, дают штрафы, некоторых сажают под арест, ну а некоторых, в том числе и меня, судят по уголовной статье 212.1 – всего лишь за то, что я мирно и ненасильственно пытался выразить свое мнение, пытался достучаться до общества и до власти”.

Видео Юрия Тимофеева:

Приговор Константину Котову

Рассмотрение дела в суде заняло два дня. Судья Минин отказал защите в допросе двух третей заявленных свидетелей, эксперта-филолога и приобщении экспертного заключения, а также отказался приобщать к делу все видео, представленные защитой.

Котов стал вторым активистом после Ильдара Дадина, осужденным по статье 212.1. В декабре 2015 года Дадина приговорили к трем годам общего режима, Мосгорсуд в дальнейшем сократил этот срок до двух с половиной лет общего режима.

Первые четыре события, по факту которых сфабриковали дело, – это задержание Котова на сходе в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова у главного здания вуза 2 марта (за эту акцию Котов был оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения митинга), задержание на шествии после схода “В защиту нового поколения” у здания ФСБ 13 мая в поддержку фигурантов дел “Сети” и “Нового величия” (за участие в этой акции Котов был арестован на 5 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП – повторное нарушение порядка проведения публичных акций), задержание на сходе в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня (Котова оштрафовали на 15 тысяч рублей по части 6.1 статьи 20.2 КоАП – участие в несогласованной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта) и призыв выйти на Трубную площадь 19 июля за регистрацию оппозиционных кандидатов в МГД (Котов поместил призыв 15 июля, 24-го числа его задержали и арестовали на 10 суток по части 2 статьи 20.2 – организация публичной акции без подачи уведомления). Наконец, эпизод, ставший поводом для открытия дела, – задержание Котова 10 августа на прогулке после митинга на проспекте Сахарова за честные выборы.

Котова задержали по уголовному делу вечером 12 августа у его дома. У него в квартире провели обыск и изъяли плакаты, после чего доставили в СКР. Там ему предъявили обвинение, после чего увезли в ИВС по Северо-Восточному округу Москвы. 14 августа Пресненский райсуд Москвы арестовал Котова на срок до 12 октября. В суд пришли около 100 активистов и общественных деятелей. За Котова поручились более 50 человек, включая политика Григория Явлинского, писательницу Людмилу Улицкую, писателя Виктора Шендеровича. Это был первый случай ареста по “дадинской” статье. 16 августа Мосгорсуд оставил политзека под арестом.

“Расследование” дела СКР провел в рекордные сроки – за два дня. Пресненский райсуд 16 августа обязал адвоката Марию Эйсмонт ознакомиться с делом за 3 дня – до полудня 19-го числа.

34-летний Котов – программист в компании DSSL, занимающейся разработкой систем видеонаблюдения. Среди прочих акций, в которых он участвовал – пикеты за обмен украинских политзеков на российских заключенных в украинских тюрьмах.

Статья 212.1 была введена в УК в 2014 году. Дело по ней может быть возбуждено при наличии трех правонарушений по статье 20.2 КоАП в течение полугода. До сих пор в России по ней был осужден только Дадин. В феврале 2017 года Верховный суд признал политзека невиновным.

В решении по делу Дадина КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы, однако требование КС так и не было выполнено.

В 2019 году по статье 212.1 было открыло два новых дела: в отношении Вячеслава Егорова и активиста “антимусорного” протеста, жителя Архангельской области Андрея Боровикова.