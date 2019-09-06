Пятница, 6 сентября 2019

Следователи из Нидерландов допросили бывшего командира ПВО ДНР в городе Снежном Владимира Цемаха перед отправкой в Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский. “Его допросили и не только перед возвратом (в Россию. – А.С.)… Мы всё, что нас попросили (европейские лидеры. – А.С.), сделали, это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен”, – подчеркнул президент. По словам Зеленского, следователи из Нидерландов выполнили с Цемахом все необходимые следственные действия.

Говорят, нельзя верить ни одному слову политика. Но как же хочется верить вот этим словам! Верить в то. что вся информация, которую можно было получить от Цемаха, действительно получена. Верить в то, что у международного трибунала хватит политической воли признать достаточными и без того избыточные доказательства прямой вины Кремля в гибели пассажирского самолета.

Потому что если это не так, Цемах не должен был быть освобожден ни при каких условиях. Даже если бы кремлевский гитлереныш не отпустил бы Сенцова. Даже если бы Верховный саламандр сорвал бы весь обмен. И не надо показывать мне фотографию Олега Сенцова с дочерью. Идет война. Имперская Россия – это нашествие марсиан на Землю. Марсиане обрекают на смерть сотни детей Беслана, а потом сбивают пассажирский “Боинг”. И тот, кто пытается договориться с Верховным саламандром, помогая ему добиться списания этих “косяков”, – тот открывает фронт марсианам.

Я понимаю, что Украина не нанималась воевать с марсианами за весь мир, половина элит которого только и смотрит, как бы повыгоднее продать ее Верховному саламандру. Но есть и другая часть западных элит. Готовая бороться. Как ей противостоять “новым мюнхенцам” и защищать Украину, которая не держит фронт?

Аналитики ожидаемо рассуждают о том, что состоявшийся обмен – это часть некой “большой сделки” Кремля с Западом. Что достигнута некая глобальная договоренность о поэтапной нормализации отношений. Но если эта сделка предполагает списание Путину “косяка” с “Боингом”, тогда это очень плохая сделка. Тогда это дохлая сделка. Не надо успокаивать себя тем, что это лишь отсрочка расплаты. Как с Каддафи, за которым сбитый его агентами пассажирский самолет таки прилетел. Конечно, и за Путиным прилетит его МН17. Но если Запад согласится сейчас замять этот вопрос, он потеряет себя.