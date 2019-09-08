Воскресенье, 8 сентября 2019

Итоги единого дня голосования: во всех 16 регионах действующие губернаторы победили в первом же туре. В Питере говорят о масштабных фальсификациях – там у Александра Беглова почти 65 процентов при аномальном скачке явки. Главная региональная сенсация – разгром ЕР на выборах думы Хабаровского края. На выборах в Мосгордуму поддержанные властью кандидаты взяли лишь 20 из 45 округов. Проиграли лидер столичных единоросов Андрей Метельский и проректор ВШЭ Валерия Касамара.

ПЕТЕРБУРГ

И.о. губернатора Александр Беглов по итогам подсчета 97,13% протоколов якобы набирает 64,57% голосов. У кандидата от “Справедливой России” Надежды Тихоновой 16,84% голосов, у Михаила Амосова (“Гражданская платформа”)- 15,93%. Явка, по официальным данным, составила 41,62% избирателей, причем за последние два часа голосования она подскочила вдвое. “Это фальсификация в чистом виде. Такого скачка не может быть, потому что не может быть в реальности никогда”, – заявил политолог Александр Кынев.

Выборы в Петербурге прошли с многочисленными нарушениями: на участках фиксировались вбросы бюллетеней, оппозиционных наблюдателей били и удаляли с участков, отмечались случаи подкупа избирателей. Как минимум трое членов петербургских УИКов заявляли о нападениях в день выборов. Главу петербургского штаба Навального Александра Шуршева у территориального избиркома неизвестный облил зеленкой.

МОСКВА

В 20 из 45 округов победили кандидаты от системной оппозиции, в том числе те, кого предлагал поддержать Алексей Навальный в рамках “умного голосования”: 13 коммунистов, 3 справороса, 3 яблочника и 1 поддержанный “Яблоком” самовыдвиженец. Из 99 кандидатов, зарегистрированных на выборах на основании подписей избирателей, 50 получили меньше голосов, чем собрали подписей. Проиграли лидер московских единоросов Андрей Метельский и проректор ВШЭ Валерия Касамара. В 45-м округе ее обошел глава Народного собрания Ингушетии Магомет Яндиев (СР), за которого призывал голосовать снятый с выборов и отбывший серию административных арестов Илья Яшин. Касамара заявила изданию “Проект”, что Яндиева консолидированно поддержала “мусульманская диаспора”. В то же время собянинский кандидат признала, что эффект “умного голосования” невозможно отрицать. Наблюдатель Виктория Иноземцева сообщала о попытке фальсификации результатов в 44-м округе, где действующему депутату от КПРФ Елене Шуваловой противостоял справедливоросс Илья Свиридов.

Явка составила 21,77%.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что “реальных нарушений” на выборах в МГД якобы не было. “Люди начинают придумывать”, – сказал он. В действительности наблюдатели отметили ряд нарушений: избирателей помимо их воли включали в списки для выездного голосования, по данным главреда “Эха Москвы” Алексея Венедиктова, в 5 урн для голосования вбрасывали бюллетени, 7 раз люди пытались голосовать дважды.

НОВОСИБИРСК

На выборах мэра победил действующий глава города – коммунист Анатолий Локоть с 50,25%. На втором месте – глава новосибирского штаба Навального Сергей Бойко, за него проголосовали 18,56%. Явка составила 20,68 %.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

В новом составе краевой думы ЕР получила лишь два мандата из 36 и столько же – коммунисты. Остальные места достанутся кандидатам от ЛДПР. В прошлом году кандидат от этой партии Сергей Фургал выиграл губернаторские выборы. Явка по краю составила 33,79 %.