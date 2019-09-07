Суббота, 7 сентября 2019

В сентябре 1999-го страна задыхалась от ужаса: Буйнайкск, Москва, Волгодонск, “рязанский сахар”.

Вечером 4 сентября 1999 года в Буйнакске (Дагестан) грузовик ГАЗ-52 с взрывчаткой из алюминиевого порошка и аммиачной селитры был взорван рядом с пятиэтажным жилым домом №3 на улице Леваневского (Шихсаидова), где проживали семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады. 64 человека погибли, из них 23 – дети, 146 человек были ранены.

8 сентября 1999 года за 2 секунды до полуночи прогремел взрыв на первом этаже 9-этажного жилого дома №19 на улице Гурьянова в Москве. Погибли 106 человек, 690 человек получили ранения различной тяжести или психологические травмы.

13 сентября рано утром был взорван корпус 3 жилого дома №6 на Каширском шоссе. 124 жильца погибли, 7 человек пострадали.

В тот же день председатель Госдумы Геннадий Селезнев на заседании Совета Госдумы заявил: “По сообщению из Ростова-на-Дону, сегодня ночью взорван жилой дом в Волгодонске”.

16 сентября рано утром в Волгодонске рядом с девятиэтажным жилым домом №35 по Октябрьскому шоссе взорвался грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. Погибли 19 человек, 89 были госпитализированы.

Во всех трех случаях в качестве взрывчатки использовался гексоген в смеси с сахарным песком.

22 сентября 1999 года около 21 часа житель дома №14/16 по улице Новоселов в Рязани Алексей Картофельников заметил трех незнакомцев, двух мужчин и женщину, переносивших мешки из легковой машины в подвал. Картофельников вызвал милицию. В подвале были найдены три мешка со смесью гексогена и сахара и часовым механизмом, установленным на 5:30 утра. Мешки вывезли, чтобы взорвать на полигоне, но попытка не удалась: предположительно террористы неправильно рассчитали пропорцию гексогена и сахара. Позднее ФСБ объявила, что в Рязани проводились антитеррористические учения и взрывчатка была ненастоящей.

По официальной версии, все взрывы были осуществлены северокавказским исламистским подпольем. В Москве и Волгодонске теракты якобы устроила карачаевская группировка во главе с Ачимезом Гочияевым. Исполнители Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев в 2004 году были приговорены к пожизненному заключению. Трое других исполнителей, Денис Сайтаков, Хаким Абаев и Равиль Ахмяров, по официальной версии, были убиты в Чечне и Ингушетии. На свободе остается только Гочияев, объявленный в международный розыск и скрывающийся за пределами России. Фигуранты дела о взрыве в Буйнакске, Иса Зайнутдинов и Алисултан Салихов, были приговорены в 2001 году к пожизненному заключению. Зайнутдинов отрицал свою вину и утверждал, что дал признательные показания только под давлением следствия. По взрыву в Волгодонске были осуждены Деккушев и Крымшамхалов.

Взрывы домов переломили общественное мнение России в пользу войны в Чечне и обеспечили воцарение Владимира Путина. Двадцать лет спустя общество не знает и не желает знать правды о трагедии.

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