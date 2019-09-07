Суббота, 7 сентября 2019

Внеочередная Генеральная ассамблея Русской архиепископии в Западной Европе, прошедшая в субботу в Париже, не утвердила проект присоединения к РПЦ Московского патриархата. Как сообщает Портал-Credo.ru, предложение о переходе под омофор патриарха Кирилла, внесенное архиепископом Иоанном (Реннето), набрало 58 процентов голосов при необходимых двух третях. В тайном голосовании участвовали около 180 человек.

Сразу после голосования архиепископ Иоанн объявил о своем уходе от дел – Вселенский патриарх Варфоломей назначил на его место митрополита Эммануила (Адамакиса).

Как отмечает Русская служба RFI, согласно уставу архиепископии ее глава может настоять на повторном голосовании три месяца спустя и провести решение, набрав более 20 процентов голосов. В ином случае архиепископ “не должен настаивать на своей позиции во имя принципа соборности”.

В ноябре прошлого года Вселенский патриарх Варфоломей упразднил русский экзархат и предприсал приходам русской традиции влиться в свои грекоязычные митрополии в Западной Европе. В феврале нынешнего года парижская Генассамблея абсолютным большинством голосов отвергла этот синодальный указ. После этого был разработан проект присоединения к РПЦ. Московская патриархия предлагала бывшему русскому экзархату автономию в своем составе. В Москве обещали сохранить все богослужебные и пастырские особенности парижской архиепископии, ее устав и традиции управления.

Русский экзархат был образован в 1924 году на основе приходов, сформированных русскими беженцами и эмигрантами. В 1999 году патриарх Варфоломей выдал парижской архиепископии Томос о наделении ее статусом особого национального экзархата Константинопольской церкви. Эта церковная структура имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, 2 монастыря и 7 скитов, основная часть ее прихожан живет во Франции.