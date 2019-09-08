Воскресенье, 8 сентября 2019

Американские спецслужбы в 2017 году провели секретную операцию по вывозу из России высокопоставленного информатора – сотрудника российского правительства, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом Доме.

По словам одного из источников, информатору “не было равной альтернативы” в российском правительстве: США после его эвакуации остались без одного из ключевых источников информации о внутренней работе Кремля, планах и мнениях Путина.

В правительстве и разведывательных агентствах США, по данным CNN, об этом информаторе знал крайне ограниченный круг лиц.

Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об “Исламском государстве”, переданные США Израилем. По утверждению источника, участвовавшего в операции, решение было принято в том числе в связи с тем, что Трамп и его администрация неоднократно нарушали правила обращения с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента. Об операции были заранее проинформированы Трамп и узкий круг высокопоставленных американских чиновников.

По словам бывшего высокопоставленного американского разведчика, в конце второго срока правления Барака Обамы сотрудники американской разведки уже высказывали беспокойство по поводу безопасности этого и других российских информаторов, учитывая длительность их сотрудничества с США.

Как отмечает CNN, детали операции по вывозу информатора остаются секретными, его нынешнее местонахождение неизвестно телеканалу.