Воскресенье, 8 сентября 2019

Прокурор Москвы подал иск в Черемушкинский райсуд к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, юристу ФБК Любови Соболь, главе Красносельского района Илье Яшину, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову, ведущему программы “Где деньги” на youtube-канале “Навальный LIVE” Владимиру Милову, руководителю отдела расследований ФБК Георгию Албурову, координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову и незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Александру Соловьеву. Карточка иска опубликована на сайте столичных судов.

Исковое заявление зарегистрировано 4 сентября. 9 сентября судья Светлана Чурсина оставила иск без движения.

Как сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирэа Козаева, иск прокуратуры оставили без движения, поскольку в заявлении были недостатки, и до конца сентября надзорное ведомство имеет право повторно подать его. “Насколько мне известно, там (в иске. – Ред.), по-моему, взыскание определенных денежных сумм”, – цитирует Коваеву “МБХ-медиа”. Других подробностей она не привела.

Адвокат Соловьева Сергей Бадамшин и адвокат Яшина Вадим Прохоров рассказали РБК, что суть исковых требований прокуратуры им неизвестна.

Ранее иски к оппозиционерам уже подали “Мосгортранс” (на 1,2 миллиона рублей), Московский метрополитен (на 56 тысяч рублей), ГБУ “Автомобильные дороги” (на 11,5 миллиона рублей), компании “Анкор” (ресторан “Армения”) (на 551 тысячу рублей), “М Такси коммуникации” (на 800 тысяч рублй) и “Флай Авто” (на миллиард рублей, иск к ФБК). Все истцы требуют компенсаций за убытки, якобы понесенные ими из-за акций протеста 27 июля и 3 августа.