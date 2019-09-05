Четверг, 5 сентября 2019

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего боевика ДНР, экс-начальника ПВО города Снежное Владимира Цемаха, сообщает “Радио Свобода”. Цемах – ключевой свидетель по делу об уничтожении малайзийского Boeing.

Прокуратура требовала оставить боевика под арестом, заявляя, что он может сбежать. Представитель прокуратуры Олег Пересада после оглашения решения заявил о возможной угрозе для жизни Цемаха в связи с тем, что ему “достаточно много внимания” уделяется в контексте расследования уничтожения Boeing и боевик – “важный элемент установления истины” в этом расследовании. “Мы понимаем, что наш северный сосед достаточно жестко обращается с опасными для себя лицами”, – добавил прокурор. По словам Пересады, освобождение Цемаха сделает его “достаточно труднодоступным для международной совместной следственной группы”. Пересада сказал, что в прокуратуру не поступало никакой официальной информации об обмене Цемаха.

В международной Совместной следственной группе (JIT) по делу MH17 назвали Цемаха “интересным для следствия человеком”. “Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить. Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить”, – сказала представитель JIT Брехтье ван де Мосдейк. При этом она отказалась прокомментировать само решение украинского суда.

3 сентября Брехтье ван де Мосдейк заявила, что нидерландская прокуратура заинтересована в допросе Цемаха. “Если его обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России”, – отметила она. По словам чиновницы, прокуратура Нидерландов предпочла бы, чтобы Цемах и в дальнейшем находился на Украине, чтобы быть “доступным для следствия”, и ему можно было бы задать “дополнительные вопросы”.

По неофициальным данным, обмен заключенными между Россией и Украиной задерживается из-за того, что Россия требует выдачи Цемаха.

В среду 40 депутатов Европарламента обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому – они просят не выдавать Цемаха России. “Просьба России о выдаче украинского гражданина весьма странная. Она свидетельствует о том, что российское правительство хочет не допустить появления этого человека в суде”, – заявила инициатор обращения, европарламентарий от Нидерландов Кати Пири.

Цемаха в конце июня задержали в Снежном и вывезли на территорию, подконтрольную Украине, сотрудники украинских спецслужб. Рядом со Снежным, где Цемах командовал ПВО, был сбит малайзийский Boeing.

В деле об уничтожении малайзийского Boeing четверо подозреваемых – бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор российской армии Сергей Дубинский (позывной “Хмурый”), полковник Олег Пулатов (позывной “Гюрза”) – и украинец Леонид Харченко (позывной “Крот”). Суд должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года.