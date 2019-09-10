Вторник, 10 сентября 2019

Вывезенный в 2017 году из России информатор американских спецслужб, о котором шла речь в публикации CNN – бывший сотрудник Управления делами президента Олег Смоленков, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источник в американских госорганах.

Как сообщал в 2017 году Daily Storm, Смоленков 14 июня 2017 года с женой и тремя детьми отправился в отпуск в Черногорию, после чего вся семья исчезла. По этому факту было возбуждено дело по статье 105 УК (убийство), его расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось, но в конце концов следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что Смоленков с семьей живы и находятся в другой стране.

Смоленков работал секретарем в посольстве США в Вашингтоне и в аппарате правительства. В 2010 году президент Дмитрий Медведев своим указом присвоил референту департамента аппарата правительства Смоленкову чин действительного госсоветника 3-го класса (соответствует званию генерал-майора в армии).

Между тем представитель Управделами президента Елена Крылова сообщила РБК, что Смоленков якобы не работал в этой структуре.

Позже кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Смоленков действительно работал в администрации президента, но не на высокой должности. По словам Пескова, он “несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей”. Смоленкова уволили 2-3 года назад, сказал чиновник.

“Коммерсант” нашел подтверждения того, что Олег Смоленков может находиться в США: на сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Вирджиния) Антониной и Олегом Смоленковыми (жену экс-чиновника зовут Антонина). Кроме того, в интернете есть данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного 28 января 2019 года.

Источники “Коммерсанта” в российских госструктурах разошлись во мнениях, мог ли передать Смоленков спецслужбам США ценную информацию: одни указывают, что он выполнял скорее техническую, а не содержательную работу, другие отмечают, что он работал в посольстве США в период, когда его возглавлял нынешний помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков. Смоленков, по данным источников “Коммерсанта”, продолжал работать с Ушаковым после его возвращения в Москву и пользовался его доверием.

Как сообщает The New York Times, информатор ЦРУ, о котором сообщал CNN, был завербован и “тщательно обработан” “десятилетия назад”, будучи чиновником среднего звена, начал быстрый карьерный рост и в конце концов получил должность с доступом на самый высокий уровень Кремля.

По данным NYT, благодаря московскому информатору американским спецслужбам удалось узнать, что Путин лично приказал вмешаться в выборы в США, взломать сервера Национального комитета Демпартии, а также одобрил избрание Дональда Трампа президентом.

По словам людей, знакомых этим вопросом, информатор ЦРУ не принадлежал к внутреннему кругу Путина, но регулярно его видел и имел доступ к принятию решений на высоком уровне в Кремле.

Как пишет NYT, в ЦРУ стали беспокоиться за безопасность своего источника и в конце 2016 года решили вывезти его из России. Он сперва отказался, сославшись на беспокойство о семье. Это вызвало у некоторых сотрудников американской контрразведки подозрения в том, что он стал двойным агентом. Спустя несколько месяцев, после давления ЦРУ и интереса со стороны СМИ, информатор согласился уехать.

Между тем NBC сообщает со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, что информатор ЦРУ живет под защитой американских властей в районе Вашингтона. Корреспондент телеканала приехал к дому осведомителя и позвонил в дверной звонок. Спустя пять минут туда же подъехали некие молодые люди, представились друзьями хозяина дома и осведомились у журналиста о цели его визита. Как пояснил телеканалу бывший сотрудник органов нацбезопасности, это, вероятно, были правительственные агенты, следящие за домом россиянина.

Как заявил президент США Дональд Трамп, он “ничего не знает” о вывозе в США информатора ЦРУ. “Вижу, что ЦРУ великолепно ответило. Все, что сказали в ЦРУ, меня устраивает”, – сказал президент.

“Предположения о том, что взаимодействие президента с разведкой привело к эксфильтрации агента, являются ошибочными”, – заявили CNN в ЦРУ.

Накануне CNN сообщил о секретной операции по вывозу агента американских спецслужб из Россси, которая была проведена в 2017 году. Как утверждалось, его решили эвакуировать после майской встречи Трампа и главы российского МИДа Сергея Лаврова, в ходе которой Трамп раскрыл российской стороне секретные разведданные об “Исламском государстве”, переданные США Израилем.