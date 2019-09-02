Понедельник, 2 сентября 2019

Зампред Пресненского райсуда столицы Елена Абрамова приговорила к 5 годам общего режима 30-летнего финансового менеджера из Подмосковья Владислава Синицу, написавшего твит о детях силовиков. Об этом сообщает “Медиазона”.

Синица объявлен виновным по пункту “а” части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти с угрозой применения насилия).

Накануне прокурор запросила для подсудимого шесть лет колонии – максимальный срок, предусмотренный обвинением. Судебное следствие по делу заняло один день.

В суде были допрошены два росгвардейца – Александр Андреев и Артем Тарасов, рассказавшие о своих впечатлениях от твита Синицы. Первый сказал, что усмотрел в твите “призыв к тому, чтобы похищать детей росгвардейцев с последующей расправой”, и стал беспокоиться за судьбу своей дочери-студентки 1999 года рождения. Второй силовик сказал, что в твите якобы говорилось о необходимости “узнавать, где находятся дети (росгвардейцев. – Ред.), похищать, убивать”.

Психолингвистическую экспертизу твита, которая легла в основу обвинения, провели два сотрудника АНО “Центр социокультурных экспертиз” без профильного образования – директор центра, учитель математики и кандидат педагогических наук Наталия Крюкова, а также переводчик, преподаватель английского и немецкого языков Тарасов. Защита привлекла своих экспертов – Елену Новожилову из АНО “Центр независимых экспертиз” и эксперта Центра по проведению судебных экспертиз и исследований Марию Куликову, которые раскритиковали выводы экспертизы обвинения. В частности, указала Куликова, твит Синицы имел конкретного адресата – твиттер-аккаунт “Голос Мордора”, который был его оппонентом в политическом споре, и поэтому расценивать этот твит как призыв нельзя.

Сам Синица на суде, как до этого и на следствии, отказался признать вину. Он пояснил, что его “немножечко грубый и неэтичный” твит был продиктован действиями силовиков, разгонявших протестные акции в Москве. “Все мои высказывания были адресованы не широкому кругу лиц, а конкретным пользователям. Они не содержат никаких призывов, а тем более побуждения к каким-либо действиям. Говоря про негативный образ сотрудников Росгвардии – подчеркиваю, именно сотрудников Росгвардии, не всех сотрудников правоохранительных органов в целом – я имел в виду людей в масках, которые применяли насилие к мирным гражданам. Я посчитал подобного рода практику вопиющего уровня дном, невозможным в контексте европейской страны”, – заметил политзек.

Синица вел в твиттере аккаунт под псевдонимом “Макс Стеклов”. Он написал твит, за который его обвинили в экстремизме, в ответ на запись пользователя “Голос Мордора”, критиковавшего кампанию по деанонимизации силовиков. Синица написал: “Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео. Вы как будто первый день на свете живете, задавая такие вопросы!)”.

Блогера задержали 3 августа. На допросе он сказал, что участвовал в этот день в шествии оппозиции “в качестве наблюдателя”. 5 августа судья Пресненского райсуда Катерина Кириченко отправила блогера в СИЗО.