Понедельник, 2 сентября 2019

Лубянка, декабрь 2012 года. Сванидзе призывает граждан разойтись. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру

О приговоре Владиславу Синице, получившему 5 лет колонии за твит о детях силовиков:

На мой взгляд, жестковато, но по этому поводу у меня принципиальных возражений нет, потому что он написал текст абсолютно безответственно.

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Я считаю, что приговор в отношении блогера Синицы сильно жестковат, но направленность его я понимаю. Потому что взрослому человеку нужно контролировать свои слова. То, что сказал Синица, – а это читалось как угроза в адрес детей сотрудников силовых структур – это ни в какие ворота не лезет.

Невозможно распространять свои отношения политические, да любые на семьи, на детей. Помимо прочего, это еще прозвучало как провокация. Я считаю, что это было безответственное заявление, и поэтому наказание должно быть таким жестким, хотя не таким жестким.

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