Воскресенье, 1 сентября 2019

В Москве в ночь на 2 сентября задержали участника акции 27 июля Никиту Чирцова, объявленного в межгосударственный розыск и высланного из Минска, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на координатора юридической помощи проекта Аллу Фролову.

Чирцова доставили в ОМВД по Пресненскому району. Сейчас адвокат “ОВД-Инфо” Александр Борков пытается выяснить, где находится задержанный.

Позже Фролова сообщила, что Чирцову предъявлено обвинение в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК; до 5 лет колонии). Судебное заседание по избранию ему меры пресечения состоится в 11:00 в Басманном райсуде.

Чирцов был задержан на акции 27 июля. “Слева от меня парень был, стали толкать забор, образовалась дыра, я зачем-то в нее прыгнул и побежал. Собственно, меня стали сотрудники (задерживать. – Ред.), я выставил руки и начал от них убегать. И все”, – описывал он свое поведение на акции. Задержанного составили в ОП “Нижегородский”, где на него составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции). 31 июля Лефортовский райсуд Москвы оштрафовал Чирцова на 10 тысяч рублей.

3 августа Чирцов поехал в Минск (по его словам – “просто отдыхать”) и 28 августа был задержан в хостеле белорусской милицией. Ему сказали, что он находится в межгосударственном розыске и подозревается по статьям 212 (массовые беспорядки) и 318 УК (применение насилия к представителю власти). Чирцов действительно есть в базе разыскиваемых на сайте российского МВД. 30 августа его выслали на самолете в Москву и запретили въезд в Белоруссию на 10 лет. В Москве в аэропорту “Домодедово” Чирцова задерживать не стали.

Чирцову 22 года. Он 3 года учился в Москве на программиста, сейчас живет в Пермском крае и занимается интернет-предпринимательством.

В деле о “массовых беспорядках” 27 июля, расследуемом СКР, 14 фигурантов, 13 из них арестованы, еще один объявлен в розыск.