Четверг, 29 августа 2019

Фундаментальное требование демократии – периодическая смена власти и, следовательно, ограниченный законом срок пребывания одного и того же лица во главе государства. В развитых мировых демократиях гражданин может быть президентом не более двух сроков, установленных Конституцией. Это ограничение может быть лишь временно преодолено квалифицированным большинством представительной власти, только в условиях чрезвычайного положения (война, глубокий экономический кризис, катастрофические бедствия). Так живет весь цивилизованный мир. Но нам-то что до него, он нам не пример!

Мы не умеем и не желаем усвоить уроки истории – ни своей, ни, тем более, всемирной. Больше века мы безропотно подчинялись так называемой воле пролетариата. Эту волю придумывали и льстиво приписывали “пролетариату” беззастенчивые мошенники, ловко распоряжавшиеся чужим именем.

Сегодня официальная формула нашей “демократии” заметно изменилась, но настоящая суть ее осталась прежней. В России укоренился авторитарный режим личной власти Владимира Путина. Сталин господствовал 18 лет. В 2024 году, когда истечет нынешний срок президентской власти, Путин пересидит Сталина на целых шесть лет. Что предпримет он тогда? Изменит Конституцию? Выйдет на пенсию? Покинет Россию? Придумает пожизненную высокую должность?

Тем временем большая часть нашего общества трусливо соглашается с властным беззаконием. Власть фальсифицирует выборы, неугодных ей лиц послушные избиркомы не включают в списки кандидатов. Политические репрессии стали повседневными и принимают массовые масштабы. Полиция разгоняет мирные митинги и демонстрации, задерживает их участников. В репрессиях участвуют суды, и неправосудные приговоры стали привычной приметой времени. Нарушены фундаментальные конституционные принципы свободы мнения; свободы мирных митингов, шествий и демонстраций; разделения властей и независимости ветвей власти.

Систематическое попрание Конституции лишает действующую власть легитимности.

Мы сознаем личную ответственность за будущее нашей страны и считаем необходимым обозначить свое неприятие нынешней власти. Мы призываем всех граждан России вспомнить о чувстве собственного достоинства и присоединиться к Декларации несогласия.

Сергей Ковалев

Александр Подрабинек

Декларация несогласия

Не отказываясь от других форм гражданской активности, мы берем на себя следующие безусловные обязательства:

1. Не входить в какие-либо органы нелегитимной власти ни по найму, ни на общественных началах;

2. Не посещать в качестве приглашенных гостей мероприятия, организованные структурами нелегитимной власти;

3. Не голосовать на выборах, проводимых с подтасовками и фальсификациями;

4. Не принимать от нынешней нелегитимной государственной власти России никаких наград, премий или других знаков отличия;

5. Не сотрудничать со СМИ, которые находятся под фактическим государственным контролем и пропагандируют идеологию действующей власти;

6. Будучи привлеченным к ответственности, не давать органам дознания и следствия никаких показаний по существу в политически мотивированных уголовных или административных делах;

7. Не вставать при исполнении “сталинского” государственного гимна.

Мы также постараемся в меру своих возможностей:

8. Не держать деньги банках с преобладающим участием российского государства;

9. Не покупать бензин на заправках кампаний с преобладающим участием российского государства;

10. Игнорировать российские законы, противоречащие международному законодательству в сфере прав человека.