Пятница, 30 августа 2019

В Москве по Бульварному кольцу от памятника Грибоедову на Чистых прудах до Пушкинской площади прошло шествие за освобождение политзаключенных и честные выборы. По оценке “Белого счетчика”, в нем участвовали 10 тысяч человек.

Пушкинскую в момент окончания шествия оцепили сотрудники Росгвардии, в том числе омоновцы. Их было несколько сотен. Туда подъехали несколько автозаков. Затем оцепление с площади сняли, автозаки стали уезжать.

На Пушкинской нацболы растянули баннер за соблюдение 31-й статьи Конституции (свобода собраний). Затем они развернули тот же баннер на Петровке.

Между тем часть протестующих вышла на Тверскую. Они шли в сторону Манежной площади, но, так как ее перекрыли, направились на Моховую. Около 300 человек скандировали: “Путин – вор” и “Путин – русофоб”. От Манежной люди двинулись назад на Пушкинскую.

Демонстранты начали собираться у памятника Грибоедову на Чистых прудах. До начала акции там проходили одиночные пикеты.

Участники шествия скандировали “Свободу политзаключенным”, “Отпускай”, “Россия без Путина”, “Собянина в отставку”, “Свободу Егору Жукову”. Колонну вел основатель “Яблока” Григорий Явлинский, в шествии участвовали сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Николай Ляскин. На Пушкинской Соболь выступила перед собравшимися, после чего спустилась в метро. В начале колонны шли феминистки с баннером за освобождение сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца. На Пушкинской члены НОД выхватили у феминисток плакат, за них вступился мужчина, между ним и прокремлевским боевиком произошла потасовка.

Кроме членов НОД на Пушкинскую пришли боевики SERB и провокаторы в футболках с надписями “Недопускай”.

У Пушкинской площади до начала акции были замечены водометы Росгвардии. Шествие сопровождал автозак. Полицейские просили демонстрантов уйти с проезжей части, но не задерживали их.

Ни полиция, ни Росгвардия, ни другие каратели пока не устраивают массовые беспорядки. pic.twitter.com/tRPcheCKKe

— Грани.Ру (@GraniTweet) August 31, 2019

Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру

Акции протеста за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму продолжаются в Москве с 14 июля. По факту акции 27 июля, на которой были задержаны более 1373 человек, СКР возбудил дело о “массовых беспорядках”. По нему арестованы 14 человек.