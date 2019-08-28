Среда, 28 августа 2019

Обмен заключенными между Россией и Украиной переносится на следующую неделю, сообщают украинские источники. Российские источники утверждали, что обмен состоится в пятницу. Ожидается, что домой вернутся Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николй Карпюк, Павел Гриб и пленные моряки. В списках на обмен нет крымских татар.

Прямой эфир из киевского аэропорта Жуляны

В 2016-2017 годах Владимир Путин помиловал пятерых украинских политзеков: военную летчицу Надежду Савченко, фигуранта дела “крымских террористов” Геннадия Афанасьева, фигуранта “шпионского” дела Юрия Солошенко, заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Еще один политзек, украинский крестьянин Сергей Литвинов, был передан на родину весной 2019 года для отбывания наказания, после чего его помиловал президент Украины Владимир Зеленский. 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить пленных украинских моряков, но Москва проигнорировала это решение.

Пока неизвестно, какой юридический механизм будет использован для освобождения украинских политзеков. Как отмечает глава “Агоры” Павел Чиков, есть три варианта: президентское помилование, передача для отбывания наказания на родину или вынесение Верховным судом решения о пересмотре приговора.