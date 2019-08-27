Вторник, 27 августа 2019

Положение, в котором у игрока нет хорошего хода, в шахматах называют цугцвангом, то есть “принуждением к ходу”. Лучше бы его пропустить, но правила это запрещают, потому приходится двигать какую-нибудь фигуру или пешку, себе во вред. Это скверная ситуация для шахматиста, но бывает и хуже. Когда, встав из-за столика и постаравшись забыть о неудаче, он и в жизни будет поставлен перед необходимостью совершать какой-нибудь нелепый, глупый, бессмысленный поступок. Ибо просто уклониться от действия ему почему-то не разрешают. Точнее, ругают его и смеются над ним, желающим уклониться.

Допустим, он, житель Москвы и либерал по убеждениям, вернувшись домой и включив компьютер, узнает, что уважаемый им оппозиционный политик призывает на выборах в Мосгордуму поучаствовать в так называемом “умном голосовании”. Это означает, что проголосовать ему следует за того кандидата, на которого укажет уважаемый политик. Причем указанный кандидат, скорее всего, будет вызывать у граждан демократических взглядов, включая гроссмейстеров и профанов, стойкое отвращение. Однако проголосовать за него надо, поскольку иначе наш огорченный шахматист, которому и без того худо после проигранной партии, проявит неуважение к уважаемому политику.

Худшее, что содержится в призыве Алексея Навального к москвичам поучаствовать в “умном голосовании”, – это принудиловка. Подразумевается, что сам избиратель, в силу природной тупости или политического невежества, не в состоянии разобраться, за кого голосовать на избирательном участке. Вот ему и подскажут в назначенный час, за кого надо отдать голос, после того как он зарегистрируется где велено и сообщит номер дома, в котором живет. Предполагается, что в ином случае, если гражданин совершит 8 сентября неправильный выбор, не согласованный с Алексеем Навальным, либо вообще объявит бойкот Мосгоризбиркому, он должен будет почувствовать себя предателем демократических идеалов. Он проголосует и проиграет или откажется исполнить свой гражданский долг и опять-таки потерпит разгромное поражение.

Можно сказать, основатель ФБК создает на этих выборах ситуацию искусственного цугцванга. Задача, которую он при этом решает, вовсе не сводится к изгнанию из собянинского парламента осточертевших единоросов-лоялистов. Это задача в принципе нерешаемая, с неверной исходной базой, потому как и “самомедвеженцы” не являются сегодня средоточием вселенского зла, а иной коммунист, справорос, жириновец по части холуйства в отношении власти и кровожадности в отношении несистемной оппозиции даст немалую фору собирательной Касамаре. Цели, которые ставит перед собой Навальный, принципиально другие.

Это, во-первых, мобилизация сторонников, готовых отныне мгновенно сплотиться вокруг своего вождя и, особо не рассуждая и не колеблясь, передавать его команде адреса электронной почты и адреса в офлайне, а также голосовать хрен знает за кого. Это, во-вторых, упрочение лидерства Алексея Анатольевича в оппозиционной среде, что неизбежно сопровождается очередным ее расколом. Первое выгодно самому Навальному. Второе наверняка порадует начальство. Для которого свежие разборки в диссидентской среде, в ходе которых Михаил Ходорковский тонко намекает на связь Алексея Анатольевича со спецслужбами, а тот называет его стратегию морального голосования “бестолковщиной” и напоминает экс-олигарху, как он поддерживал на президентских выборах фейковую Ксению Собчак, – все эти дискуссии услаждают душу руководящим товарищам.

Между тем путь к прекрасной России будущего едва ли пролегает там, где противники путинского режима сходятся в непримиримой борьбе за голоса для маловменяемых кандидатов от системной оппозиции. Там, где самый политически одаренный и властолюбивый среди оппонентов власти пытается сколотить вокруг себя секту заединщиков, слепо повинующихся его приказам. Там, где свободного человека, лишенного возможности свободно проголосовать на честных выборах, годами склоняют к неким ритуальным политтехнологическим демаршам. То его уговаривают поддержать странных мужчин и женщин, которые якобы внесут хаос в гармоническую жизнь партии власти, то мутную барыню, потому как она против всех, а то заклинают сидеть дома и саботировать выборы. И главная беда не в том, что у свободного человека голова кругом идет от этих предложений. Главная беда в том, что над политиками демократических убеждений в России тяготеет какое-то вечное проклятие. Складывается впечатление, что они приговорены к принципиальнейшим спорам и ссорам по вопросам, не стоящим выеденного яйца.

Положение, в котором у игрока нет хорошего хода, в шахматах называют цугцвангом, но жизнь заметно отличается от шахмат. Говорю это вам как бывший турнирный игрок, которому и мастеров случалось побивать в блиц-партиях. По меньшей мере при совершении политического выбора никто человека не заставляет и не может заставить голосовать против совести. И не должен принуждать, выдумывая разные дурацкие схемы, основанные на том, что вот сейчас придут плохие люди, которые испортят настроение еще более плохим, и по итогам этого долгого кровавого побоища негодяев с подонками добро поставит красивый мат полчищам зла, безумия и нейтралитета.

В жизни нет правил, заставляющих поступаться убеждениями и волочь на своем горбу во власть мерзавцев – только для того чтобы подгадить совершеннейшим скотам. В жизни можно делать десять ходов подряд, один краше другого, или перевернуть доску, отказавшись от игры, или расчетливо проголосовать за кандидата, который не выглядит героем, но почему-то внушает уважение. А ежели такого нет ни одного, то есть смысл поделиться этим наблюдением с соотечественниками, солидарно с ними запасаясь терпением и надеждами. До тех времен, когда хромая наша судьба переменится и расставит на политической сцене новые фигуры, которыми не грех будет сгонять новую партию. Полагаясь, однако, только на собственные силы и желая непременно победить.